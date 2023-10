Santiago Matías es un muchacho que se hizo rico a sí mismo utilizando las redes sociales. No se hizo rico solo él, también miles de jóvenes en otros países viven su vida a lo “bacano” viajando y recibiendo dinero en cuentas de banco. Los millenials han cambiado al mundo imponiendo sus gustos, que para los pasados de edad puede ser difícil de asimilar. Es admirable que un dominicano encabece la lista de los más exitosos en YouTube. Si a usted no le gusta su contenido no lo escuche, lo mismo para el programa “Esto no es radio”, esa generación de jóvenes tiene mente propia y da gusto escucharlos.