Luis Abinader no cree que la falta de un embajador estadounidense se deba a problemas en las relaciones de ambas naciones. Cree que se debe a problemas internos de EE.UU. que 42 países, incluida República Dominicana, no cuenten con un embajador. Curiosamente el año pasado el presidente Biden modificó la nominación de Calvin Smyre como embajador de EE.UU. en RD y lo consideró para Bahamas. La razón del cambio no se conoce, como tampoco se sabe nada de la vida personal del proponente ni su orientación sexual ni de cuándo será evaluado por el congreso. Lo cierto es que los demócratas siguen impulsando su política de tolerancia y tienen esa agenda para el país.