No me es difícil hablar de un hermano con el cual he pasado toda mi vida. William vivió haciendo lo que más amaba, murió a los 85 años. Tuvo un ejercicio profesional de 55 años de la medicina en su consultorio. Fue profesor de dos universidades, fue rector de la Universidad INCE. Fue director del Instituto Dominicano de Seguros Sociales durante el gobierno de Hipólito Mejía. Fue vicepresidente del PRD, partido al que llegó de la mano de su amigo Jacobo Majluta. Fue médico y amigo de José Francisco Peña Gómez. Hizo una vida pública sin interés de capitalizar políticamente su ejercicio. La medicina fue su vocación, y vivió para servirle.