Hoy, como nunca, los especialistas en conducta humana están preocupados por la problemática existente en nuestra sociedad concerniente a los trastornos emocionales presentes en nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Más que preocuparse por las conductas en sí, es esencial revisar el manejo en el entorno intrafamiliar y desarrollo del rol de los padres en el proceso de educación de sus hijos. Ninguna familia donde no haya una estructura encabezada por una figura de autoridad, y sobre todo en el caso de papá, rol indispensable para formar la identidad del individuo, se puede esperar una personalidad sana, con autoestima adecuada y una verdadera salud mental.



Aprovechamos que este mes se celebra el Día del Padre para resaltar cuán valiosa es esta figura, sin la cual es imposible que veamos darse los cambios y transformaciones que tanto necesitamos como sociedad. Sin embargo, paralelamente a todo lo que se está dando, es notable cómo los papás jóvenes se involucran de forma directa y comprometida en el proceso de desarrollo de la vida de sus hijos. Es la parte positiva de la cual podemos sostenernos aquellos que queremos preservar y rescatar las familias de nuestra nación, y con esto a la vez recuperar esta última. Es común ver a estos llevar los hijos al médico, pasearlos en un parque, asistir a las reuniones de colegio si les es más fácil que a la medre, y una serie de funciones que no eran usuales en nuestra cultura.



No obstante, hay una gran confusión entre esto y dar amor, y quitándole relevancia algo sine qua non, y es quién establece las normas y lineamientos a seguir, independientemente de lo que fuera del entorno familiar pueda estar haciendo la mayoría. Cuando papá dice no, mamá no puede decir sí. Y, una cosa completamente dañina y que da frecuentemente, es emitir criterios negativos de la figura paterna, aun se tenga la razón de más. Haciendo esto solo se provoca que los hijos no quieran identificarse con la figura de este, por el contrario, se genera rechazo, lo que conlleva a un deterioro total en esa búsqueda de quien soy de los niños.



Reflexionemos en estas citas bíblicas lo importante que es papá: “Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre (que es el primer mandamiento con promesa),” (Efesios 6:1-2), “Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, El Señor me recogerá.” (Salmos 27:10), “Tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos.” (Salmos 103:13).