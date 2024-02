Mañana 18 de febrero de este 2024 8,105,151 dominicanos estamos convocados a votar en las elecciones municipales, para la escogencia de 158 alcaldes, 1,164 regidores, 235 directores municipales y 735 vocales.



Debemos cumplir con nuestro deber de escoger a las autoridades municipales de nuestra zona, para en el futuro contar con el derecho de exigirles el cumplimiento de sus promesas de campaña, si fuera necesario. No podemos permitir que otros escojan por nosotros, por alguna razón que no esté más allá de alguna situación de fuerza mayor.



Votar es fácil y necesario para la conservación de la democracia y el fortalecimiento de la institucionalidad. Solo debemos acudir en horario de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde al centro de votación correspondiente, en el espacio de ese tiempo más conveniente.



Para facilitar el proceso a los demás, es un deber retirarse del centro de votación inmediatamente se ejerza el sufragio, y es recomendable marcharse de inmediato a su hogar u otro lugar alejado del centro de votación, para no ser confundido con integrantes de los “mercados persas” que se forman en esos sitios.



Ese día es conveniente estar preparado para permanecer tranquilo en su casa, luego de ejercer el voto, y esperar los resultados, que empezarán con el 20% de los votos a las 8:00 de la noche, de acuerdo con el cronograma establecido por la Junta Central Electoral.



Estamos seguro que con la participación decidida y entusiasta de la mayoría de los votantes en estas elecciones municipales se podrá reducir la abstención de las realizadas el 15 de marzo del 2020, que fue de un alto 51%, impulsada por la Pandemia del Covid-19 y el desencanto de muchos por la suspensión de esos comicios el 16 de febrero de ese año. Dominicanos, a cumplir con nuestro deber, para luego exigir derechos.