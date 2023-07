Email it

El sábado pasado la Dirección Central de Fuerza del Pueblo acogió el informe de la Comisión Electoral que recibió la inscripción de los precandidatos a los diferentes cargos de elección a nivel presidencial, municipal y congresional. La reunión de manera presencial y virtual hizo un quórum de 1349 miembros, constituyendo el 96.8% de su membresía. Se inscribieron más de 4 mil 200 precandidatos.



La reunión de la Dirección Central tuvo el propósito principal de que, en cumplimiento a disposiciones estatutarias, se aprobara la inscripción del precandidato presidencial; de todas las precandidaturas, la única que autoriza la Dirección Central es para la presidencial, y los serían todos los que obtuvieran una mayoría simple, no menor de la tercera parte de los miembros presentes; es evidente que no se le dificulta a cualquier dirigente alcanzar ese porcentaje en ese organismo.



Pero ningún otro compañero se inscribió para presentarse como precandidato presidencial, sólo lo hizo el Dr. Leonel Fernández, quien desbordó la votación siendo unánime (creo faltó su voto) su aprobación como precandidato. Aquello fue una demostración de unidad interna, lo que es seguro se repetirá cuando el Congreso Elector lo haga candidato presidencial por la Fuerza del Pueblo y sus aliados.



Para que se pueda apreciar de qué es que se trata, la Fuerza del Pueblo tiene una estructura con más de 5 mil direcciones medias y más de 84 mil direcciones de base; es decir, es un partido preparado para el proceso electoral nacional del 2024. A esa estructura se le adiciona un millón setecientos mil inscritos al sábado 15 de julio, y para septiembre llegar a los dos millones comprometidos.



Ninguna otra organización mayoritaria tiene las características orgánicas, de liderazgos electorales, tampoco todas las normas que le rigen desde Declaración de Principios, Estatutos, más de 30 reglamentaciones para elegir, disciplinario, de comunicación, formación política, propaganda, organización, finanzas, procedimientos parlamentarios, relaciones internacionales, secretarías temáticas y secretarías para la relación Partido- sociedad.



Se ha construido un partido en capacidad para gobernar acompañando a los que en su momento serán propuestos de candidatos, encabezados por el que será elegido por el pueblo dominicano como Presidente de la República. De lo que se habla es que es un partido preparado para gobernar en plena democracia con la eficiencia que necesita el país.



Además de ser un partido estructurado, tendrá a corto plazo el candidato más experimentado. Tiene dominio de las normas legales y constitucionales para el funcionamiento de las instituciones del Estado en favor de la población, logrando gobernabilidad y desarrollo, tiene en su experiencia haber manejado las crisis económicas y sociales más graves, como la creada por los que hoy gobiernan y entonces (2000-2004) gobernaban, y la crisis mundial de las burbujas inmobiliarias en 2007-2009.



El Dr. Leonel Fernández por suerte no se nos fue a la academia o a dirigir un organismo mundial, cuando creyó terminar su vida política en el 2012. Hoy lo tenemos y ha encabezado la construcción del partido que responde a las necesidades de desarrollo, progreso y de última generación que demanda el proceso que se vive.



La Fuerza del Pueblo tiene los legados de Juan Pablo Duarte, Juan Bosch y Manolo Tavárez Justo y propone al pueblo de candidato presidencial el mejor de sus discípulos, el más experimentado de sus dirigentes.