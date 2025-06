Siempre he afirmado que quienes mejor valoran la patria son los integrantes de las comunidades dominicanas que residen en el exterior. Los dominicanos y dominicanas que viven en otras tierras, son los que mejor ejercen el patriotismo y valoran con más orgullo y dignidad todos los símbolos patrios.



Donde se le da mayor valor a la patria, es en la distancia. Por esa razón nunca he sido partidario de que se les llame dominicanos ausentes a nuestros compatriotas que viven en Nueva York, Boston, Miami, Madrid, Barcelona, San Juan, o cualquier otra ciudad del mundo, porque ellos están más presentes y defienden la dominicanidad más que cualquiera de los que residimos en el terruño patrio.



Las comunidades dominicanas en el exterior están llenas de grandes patriotas que defienden la obra de Juan Pablo Duarte y la soberanía nacional, con pasión y emoción. Esos hermanos y hermanas viven en tierras lejanas, pero sus corazones nunca se separan de su patria de origen. Y su amor a la patria dominicana no está solamente en las remesas que envían, pues eso es lo de menos, sino que en ellos se multiplica y acrecienta de forma permanente el sentir dominicanista y la necesidad de amar y defender la patria que les dio origen y les da sustento, a pesar de la distancia.



A propósito de nuestra comunidad dominicana en el exterior, hace unos días viví una experiencia inolvidable, que me impactó y me marcó por siempre. El pasado viernes 13 de junio, con el apoyo del Consulado Dominicano y el Ministerio de Cultura, hicimos la presentación del documental y el acto de lanzamiento del libro sobre Ercilia Pepín en la ciudad de Nueva York. Teniendo presente que es una comunidad llena de un fervor patriótico, entendimos que era un acto de justicia hacerlos parte de la campaña que estamos impulsando para valorar a Ercilia Pepín como educadora, como patriota y como defensora de la mujer.



Realizamos dos actividades donde se entregó el libro y se exhibió el documental. La primera fue en la Escuela Secundaria Gregorio Luperón, un centro educativo ubicado en Washington Heights, donde el 90% de su matrícula son estudiantes de origen dominicano. Esta escuela se fundó en 1992, como un programa de transición para inmigrantes hispano-parlantes recién llegados y en el 2001, se convirtió en una escuela preparatoria de cuatro años. En principio, presentó algunos inconvenientes de espacio, hasta que en el 2008, se construyó un nuevo edificio a un costo de 41 millones dólares, que incluyó un laboratorio de aviación, gimnasio, una biblioteca más grande, mejor acceso a internet y aulas de música y arte.



Por gestión del comunicador Rusking Pimentel, miembro de la oficina del senador Adriano Espaillat, y con el apoyo entusiasta y solidario de Yesenia Cardozo y Rafael Vargas, directora y subdirector de la Escuela Gregorio Luperón, presentamos el documental de Ercilia Pepín a un grupo de más de cincuenta estudiantes y profesores. Fue una experiencia inolvidable sentir cómo estudiantes dominicanos, mexicanos, salvadoreños, cubanos y de otras nacionalidades, veían con mucha atención el documental y aprendían de la vida de esta gran patriota dominicana que fue Ercilia Pepín.



Al final de la presentación, con palabras llenas de emoción y patriotismo, les expresé las gracias a estudiantes y profesores por su tiempo, su atención y su amor a la patria dominicana. A todos los presentes se les obsequió un ejemplar del libro “Ercilia Pepín, ejemplo de enseñanza, patriotismo y dignidad”, cortesía del empresario Felix Cabrera, quien apoyó sin reservas y con responsabilidad social el desarrollo de esta actividad inolvidable, que enaltece la dominicanidad.



En horas de la noche de ese mismo viernes 13 de junio, con nuestros corazones pletóricos del patriotismo de la actividad de la mañana, presentamos el documental y el libro en el auditorio de la Dirección de Cultura de Nueva York. Otro capítulo inolvidable de esta experiencia con nuestra comunidad del exterior.



Más de un centenar de dominicanos, encabezados por el cónsul y gran amigo, Jesús Vázquez (Chu), disfrutaron el documental, obtuvieron el libro y nos dieron un baño inolvidable de dominicanidad, de patriotismo y de esperanza. Entre los presentes a esa actividad estuvo una amplia delegación del Centro Cultural Ercilia Pepín, que preside el historiador Bienvenido Lara Flores, institución que se mantiene haciendo actividades para valorar la vida y la obra de esa educadora y patriota santiaguense.