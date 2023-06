La Peste Porcina Africana (PPA) o Fiebre Porcina es una enfermedad hemorrágica altamente infecciosa que afecta tanto a cerdos domésticos como silvestres, y es inofensiva para las personas. Anteriormente se afirmaba que durante décadas la PPA no había sido registrada en el hemisferio occidental y no había vacuna para combatirla. Pero la ciencia con su rigor ha avanzado junto a la tecnología, por lo que el mundo de hoy cuenta con respuestas a muchas enfermedades que no sólo afectan a los animales sino también a las personas.



Una situación reciente vivida por la humanidad, cuyas secuelas todavía están presentes, es el virus del Covid-19 calificado como pandemia, desconocido en su origen, la ciencia y la tecnología han permitido obtener respuestas contingentes para salvar vidas. La República Dominicana registra una gran experiencia vivida gracias a la vacuna china.



Según expertos en la materia, la PPA se registra en el país desde 1978 con algunos casos que pudieron ser erradicados tres años después, reapareció en distintas épocas, en menor o mayor grado, y alcanzó presencia en varias provincias del país a partir de agosto 2021.



Se han encaminado varios esfuerzos institucionales para hacer frente a este virus que si continuara expandiéndose representaría un alto riesgo a la productividad y por ende a la seguridad alimentaria, no solo para nuestro país sino para las Américas, principalmente para los pequeños y medianos productores. El consumo de cerdo en el país es una costumbre, por lo que ha creado gran alarma en la población las veces que el gobierno de turno se ha visto en la necesidad de sacrificar cerdos, lo que además implica una enorme erogación económica para compensar a los productores.



A la fecha, según fuentes oficiales, la cantidad de cerdos sacrificados alcanza más de 190 mil, para un monto acumulado en compensación que sobrepasa los 1,400 millones de pesos. Y continúa presente en varias provincias de las distintas regionales ganaderas (norte, nordeste, noroeste, este), la presencia de la fiebre porcina, lo que ha generado preocupación en las autoridades gubernamentales y el sector productor, tratando de evitar su incremento y los riesgos consabidos.



En este contexto, durante nuestra visita a Vietnam y China en febrero pasado, por órdenes del presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, hicimos contacto, junto al embajador dominicano en Vietnam, doctor Jaime Francisco Rodríguez, con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam, para informarnos sobre una vacuna producidas por científicos de Vietnam y Estados Unidos, con la posibilidad de que la misma llegara a la República Dominicana y ayudarnos a enfrentar la actual situación de la fiebre porcina. La respuesta del gobierno vietnamita fue inmediata y se procedió a realizar las coordinaciones institucionales y procedimientos correspondientes.



Se trata de la Navet-Asfvac, primera vacuna contra la PPA a nivel mundial, totalmente segura y efectiva, cuya aplicación en los casos necesarios viabilizará mayor producción de cerdos de carne, aportes a la seguridad alimentaria de los pueblos, a la salud animal, así como la generación de más fuentes de empleo.



Como toda respuesta inmediata, sea esta positiva o negativa, en el marco del respeto mutuo, características de países hermanos amantes de la solidaridad y el bienestar de los pueblos, el pasado martes 16 llegó al país una amplia comisión de técnicos vietnamitas. El 18 de mayo de 2023 se inició el recorrido de verificación, seguimiento y monitoreo del estado de salud de los cerdos para proceder a la inoculación, que comenzó en la granja de Biogenetik, continuando en granjas del Instituto Agronómico y Técnico Salesiano -Iatesa- y en una granja del señor Roberto Tolentino, en Cutupú, La Vega, y se verificó posteriormente que los cerdos inoculados se encuentran sanos, con la satisfacción de los propietarios por el efecto de esta vacuna en el tiempo estipulado. Esta jornada continuará conforme al plan de trabajo acordado entre las partes, autoridades dominicanas y comisión técnica vietnamita. En todo este proceso en marcha ha estado presente el embajador Jaime Francisco Rodríguez, en coordinación con el Ministro de Agricultura, Ing. Limber Cruz y otros técnicos especialistas y autoridades competentes.



La rapidez con que se ha actuado está contribuyendo a enfrentar de manera eficiente y segura una situación que podría haberse salido de las manos creando mayores riesgos al país y al pueblo. Sin embargo, la visión del señor presidente de la República, la acción inmediata de las autoridades de ambas partes está dando los frutos positivos esperados ante un riesgo tan relevante como sería la amenaza a la seguridad alimentaria, a la salud animal y al cierre de esos centros generadores de empleo.



No puedo dejar de mencionar ciertas actitudes politiqueras de personas que no son capaces de ver más allá del límite de sus intereses personales y grupales, anteponiéndolos al interés colectivo y consecuentemente, al interés de la Patria.



Es una lástima que se llegue a estos extremos de politiquería electorera. Lo importante es que el país, el pueblo, los productores porcinos ya están recibiendo el beneficio de la vacuna Navet-Asfvac, que es segura, oportuna y necesaria.