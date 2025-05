Las temperaturas han comenzado a subir en República Dominicana, aunque aún no estamos en verano. Con esas condiciones climáticas, el consumo de electricidad tiende aumentar por una mayor demanda y uso de los electrodomésticos, como las neveras y los acondicionadores de aire.



A partir de esa realidad y por razones económicas, los consumidores deben buscar la forma de hacer uso eficiente de la electricidad, para no ser tan golpeados por el pago de ese servicio.



Aunque algunas personas sientan dudas, hay forma de usar la electricidad de manera eficiente y ahorrar recursos, como se ha demostrado mediante ejercicios.



El primer consejo que ofrecen los expertos es comprar equipos de consumo eficiente de electricidad, aunque suelen ser más costosos en comparación con otros.



El acondicionador de aire es uno de los aparatos de mayor consumo de electricidad en hogares y empresas. Se recomienda mantenerlo en una temperatura fija de 23 grados Celsius, ni más, ni menos, para una mayor eficiencia y menor demanda de energía en su funcionamiento.



Asimismo, en el caso de los hogares, enfriar las habitaciones y otros lugares de la vivienda con el acondicionador de aire, y luego mantenerlas a una temperatura soportable y agradable con el uso de abanicos, cuyo consumo de energía suele ser menor en relación con el acondicionador de aire.



En horas nocturnas, se puede programar el acondicionador de aire para que se apague en determinado tiempo y continuar con el abanico.



Mantener la nevera en buenas condiciones y sin escape de frío es imprescindible para hacer más eficiente su consumo. El cierre de la nevera debe ser perfecto, por lo que se debe sustituir la goma, si presenta algún desperfecto.



Además, eviten abrir la nevera de manera innecesaria, y no coloquen dentro de ella alimentos calientes. Esperen a que se enfríen. Es una buena idea adquirir un bebedero de agua, para evitar abrir la nevera para tomar ese líquido frío.



La iluminación de viviendas familiares y empresas deben estar provista por bombillas de bajo consumo, que utilizan 70% menos de energía y tiene una vida útil más larga.



Se deben mantener encendidos solo los bombillos donde haya alguna persona, y los demás apagados. Es necesario crear conciencia y cultura en ese sentido.



Una idea implementada por algunos, es instalar bombillas solares en patios y áreas comunes.



Otra recomendación es planchar las ropas una vez a la semana para aprovechar el caliente continuo de la plancha, empezando por las piezas que requieren menos calor y mantener la plancha limpia.



Durante la época de calor, que es casi todo el año en este país, y siempre hagamos un uso eficiente de la electricidad por la sanidad de nuestro bolsillo y el medio ambiente.