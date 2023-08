(2 de 2)

NUEVA YORK, EE.UU.- Un viejo amigo que reside en Nueva York desde hace más de 20 años y cuyo nombre no cito por no estar autorizado, al leer la primera entrega de este artículo publicada el pasado viernes, con asombro me preguntó: Pero, en realidad ¿tú crees que nosotros los dominicanos que vivimos en Estados Unidos podríamos ser decisivos con nuestros votos en las próximas elecciones presidenciales?



Mi respuesta fue rápida: Claro que sí. Desde luego, va a depender de una serie de factores -quizás partiendo de especiales circunstancias políticas- que con normalidad se registran en unas elecciones.



Por lo que se observa, y si la diferencia es pequeña de los votos que se emitan a favor de los candidatos más potables en el territorio nacional, nadie debe descartar que los inmigrantes dominicanos -hay que citar también a ciudadanos criollos que residen en Europa y otros países- con sus sufragios decidan el ganador de la consulta presidencial que será el 19 de mayo del 24.



No entremos en aspectos que marcan diferencias políticas que lidian en el complejo proceso electoral dominicano y que han salido a “flote” entre dirigentes que pertenecen (aquí en Nueva York) a organizaciones que terciarán en la consulta presidencial.



La esencia de este trabajo lo que busca es valorar el poderoso voto en el exterior que, como ya lo precisé en la primera entrega, podría ser la diferencia para la victoria de cualquiera de los principales aspirantes a la jefatura del Estado para el período 2024-2428.



Para fines de orientación de los votantes criollos en el exterior, cito la siguientes declaración de la que tienen conocimiento las principales parcelas políticas que operan en Nueva York.



La proclama fue emitida por la Junta Central Electoral. La cito textualmente: “Las celebración de elecciones primarias solo tendrá alcance local. Por tanto, la elección de sus candidatos y candidatas se limitará al ámbito de República Dominicana, excluyéndose la celebración de elecciones primarias en el exterior”.



La categórica posición del órgano colegiado ha sido “bombardeada” principalmente por los partidos de oposición.



En el 2020, ejercieron el derecho al voto en Estados Unidos unos 320, 000 dominicanos, aproximadamente, a pesar de que estaban aptos para votar cerca de 600,000.



Para la consulta electoral del 24, aunque no hay una cifra específica del voto del dominicano en EE.UU., la cantidad podría llegar a unos 900,000. Es una cantidad respetable.



Reafirmo que ese voto del dominicano en el exterior podría decidir las elecciones del 24. ¡Y no hay por qué dudarlo!