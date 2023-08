(1 de 2)

NUEVA YORK, EE.UU.- El tiempo (electoral), que marca las elecciones presidenciales de República Dominicana pautadas para el 19 de mayo del próximo año, sigue su indetenible avance.



Hablo del tiempo porque, precisamente, en los pocos días que tengo de estancia en esta ciudad he comprobado que los dominicanos que tienen el derecho a ejercer al voto, y he hablado con muchos de ellos, se alistan para para sufragar.



Nunca, en la historia de los comicios para elegir al Presidente dominicano se había sentido tanto entusiasmo -por parte de los criollos con residencia en esta urbe- para que llegue el gran momento de las votaciones. ¡Es la percepción que tengo!



Guido Gómez Mazara, un respetable dirigente del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), es citado por sus adeptos por estos predios a propósito de la lucha interna que se observa en el perremeísmo.



No estoy autorizado para citar el nombre de un dirigente medio del PRM que auspicia en Estados Unidos la candidatura presidencial de Gómez Mazara a quien señala como “la mejor opción en la consulta electoral dominicana”.



Me recordó la publicación de una carta en la que Gómez Mazara señala los obstáculos que se les ponen a los ciudadanos inmigrantes dominicanos que anhelan votar en las elecciones de mayo del 2024 .



En unas líneas (puntuales) de la carta, enviada al mandatario Abinader y que publicaron los medios noticiosos de Santo Domingo el pasado 11 de junio, Gómez Mazara revela que “lanzo mi voz de alarma en dos aspectos esenciales: el primero, la subrepticia intención de desconocer el potencial de una diáspora que votó mayoritariamente por el partido -se refiere al PRM- en las elecciones del año 2020; técnicamente apta para que 1.2 millones de dominicanos ejerzan el sufragio en la contienda del 2024, y la fatal insistencia en reducir su participación a los diputados de ultramar, cercenándoles el derecho de decidir sobre la precandidatura presidencial de su preferencia. ¡Una locura!”



Precisión: Mi nueva visita a Nueva York tiene dos finalidades: 1.- Ofrecer una conferencia con el título El periodismo de estos tiempos en República Dominicana y 2.-hacer el lanzamiento de mi nuevo libro intitulado Historia Imborrable -Gigantes del periodismo dominicano- actividades que tendrán como escenario La Casa de la Cultura Dominicana en el Exterior.



En la segunda entrega de este artículo ampliaré sobre el voto de los dominicanos en el exterior.

Y no seré hiperbólico cuando exponga ¡que ese voto podría ser decisivo en la esperada consulta electoral del 24!