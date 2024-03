Hay expectativas de que a la actividad de hoy, asistiarían además de Miguel Vargas, Leonel, Danilo y Abel Martínez

Los partidos de oposición que integran la alianza Rescate RD anunciarán hoy la ruta que seguirán de cara a las elecciones del 19 de mayo enfocada en evitar que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) gane las elecciones en primera vuelta y en fortalecer la unidad para las candidaturas congresuales.



Las expectativas sobre la convocatoria de hoy están enfocadas en la posibilidad de que asistan Leonel Fernández, Danilo Medina y Abel Martínez. En caso de que se logre los opositores buscan producir un efecto que relance la campaña de la oposición, luego del resultado negativo de las elecciones del 18 de febrero pasado.



A la actividad están convocados todos los candidatos a cargos congresuales de los partidos aliados. El evento se hará en el Salón Presidencial del Hotel El Embajador.



El vocero oficial de la alianza, Miguel Vargas, en su cuenta de redes sociales informó el pasado viernes que la convocatoria es para presentar “una contundente declaración conjunta del liderazgo opositor, los alcances y ruta inequívoca hacia una segura victoria electoral en las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo”.



Vargas detalló que el encuentro se efectuará en el Hotel Embajador a las 4:30 de la tarde y “queremos precisar que la misma está dirigida a toda la prensa nacional, a los candidatos a senadores y diputados y la alta dirección de los partidos de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano”.



Los dirigentes de esos partidos han expresado que el anuncio de esta tarde enseñará al oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) que es “con duro” que se va a jugar.



“La victoria o la derrota del presidente Abinader y el PRM, no depende ni de Luis Abinader ni del PRM, depende de nosotros, depende de la oposición, y cuando digo de la oposición, es la oposición en conjunto y aprovecho para que el lunes en la tarde estén atentos porque viene un acontecimiento importante que va a marcar un antes y un después en esta campaña electoral, el lunes en la tarde es que el PRM va a darse cuenta si nosotros, como decimos en el campo, vamos a ver si es jugando pelota con blandito o es jugando pelota con duro”, expuso Francisco Javier García en una asamblea del PLD el pasado fin de semana.



Igualmente, el miembro del Comité Político del PLD, Carlos Amarante Baret ha resaltado el impacto de la actividad de la oposición para la tarde de hoy.



“Lo de Rescate RD ya es un éxito y todavía no llega el lunes. El hecho de que los voceros del PRM y el gobierno, las bocinas asalariadas de la reelección y demás hierbas aromáticas, opinen como locos en las redes sociales y programas, significa que lo de mañana (hoy) ya está impactando”, apuntó Amarante Baret.



En tanto, Roberto Rosario, de la Dirección Política de la FP, expresó que la actividad de hoy será una respuesta contundente al PRM y al presidente Luis Abinader.



“Toda la oposición está convocada para dar una respuesta contundente e inequívoca al partido de gobierno y al presidente Luis Abinader, definiendo una hoja de ruta hasta el triunfo en las elecciones del 19 de mayo”, apuntó Rosario.



Estrategia de Danilo para frenar Luis



El pasado sábado el presidente del PLD y expresidente Danilo Medina, encabezó un acto político en Puerto Plata en el que arengó a las tropas moradas a defender el voto y expresó que la oposición unificada puede evitar que el PRM gane las elecciones en primera vuelta.



“Tenemos que fortalecer la alianza Rescate RD porque en estos momentos, ni la Fuerza del Pueblo, ni el PLD ni el PRD por separado van a poder impedir que ellos ganen en primera vuelta, pero con los tres lo vamos a impedir”, aseguró el líder del PLD.



“No puede volver a pasar que pongan carpas en el frente de los centros de votación y ustedes ver lo que está pasando y no hacer nada, tienen que comportarse como hombres y como mujeres y no permitir que le hagan eso de nuevo, tienen que defender el voto en cada mesa del país, para fuera todo el que no está en capacidad de hacer eso, y se los digo porque nos tienen una campaña de comprar dirigentes, de comprar alcaldes y exalcaldes para desmoralizar al PLD”, apuntó.



Agregó: “Nadie se está pasando porque allí tengan mejores condiciones ideológicas que las que tiene el PLD, se están pasando porque los están comprando y una gente que es capaz de venderse por dinero no cabe en las filas del PLD, el que se quiere ir que se vaya, debieron irse antes”. Durante su participación fue insistente en que “los delegados blandengues” no deben volver a representar la organización en los centros de votación “porque por unos delegados blandengues no vamos a perder las elecciones si el pueblo nos quiere dar la victoria”.



PLD informa convocó a todos los candidatos

El PLD informó que convocó a todos los candidatos para la rueda de prensa pautada para hoy. “Mediante circular enviada por el sistema de comunicación interno del PLD se está invitando a los candidatos y candidatas a estar presentes a las 3:30 de la tarde en las instalaciones del Hotel Embajador. Además de los dirigentes de los partidos de la alianza, al evento fueron invitados los representantes de los partidos aliados que respaldan la candidatura de Leonel Fernández. Se trata del Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), el Partido Democrático Institucional (PDI) y el Partido Socialista Cristiano.