La comisión especial del Senado designada para estudiar el proyecto de reforma al Código Penal vigente tiene en agenda reunirse mañana martes 31 de enero.



El encuentro se realizará a partir de las 10 de la mañana en el Salón de Comisiones Eugenio María de Hostos. Es la primera reunión que la comitiva realiza en esta legislatura extraordinaria, que es hasta este 15 de febrero.



Esto ocurre en medio de debates de distintas entidades sobre las tres causales que permitirían el aborto, entre otros aspectos de la pieza, así como el reclamo de su aprobación en este periodo legislativo extraordinario.



Ayer, el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), pastor Feliciano Lacen, responsabilizó a los partidos políticos de la no aprobación de la iniciativa, los cuales, a su juicio, han tenido la oportunidad de que la misma sea convertida en ley y no han mostrado voluntad para hacerlo.



“Eso no es más que una estrategia política de los políticos dominicanos, porque son todos iguales, es toda una ruleta: hoy está uno, mañana viene otro y es lo mismo, viene una acusación uno y otro”, señaló al ser entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder.



Para el representante de los evangélicos, quien objeta la inclusión de las tres causales, no hay reforma al Código actual por intereses de grandes grupos a los que no les interesa que sea aprobada la nueva norma penal “y juegan con la situación creada por la discusión del aborto”.



La otra campana



Organizaciones de derechos humanos, feministas, de mujeres y de jóvenes expresaron su rechazo a la no inclusión de las tres causales del aborto en el proyecto de ley del Código Penal para que sea aprobado, como sugirió el vocero del bloque de senadores perremeístas, Franklin Romero.



Solo está en trámite el sometido por Genao



De los proyectos de reforma al Código Penal sometidos al Congreso en este cuatrienio dos no han perimido: el primero, fue introducido en la Cámara Baja el 15 de marzo del 2022 por la diputada Soraya Suárez (PRM) junto a otros colegas. La pieza no ha sido tomada en consideración. El otro proyecto fue sometido en la Cámara Alta por el senador Ramón Rogelio Genao (PRSC), el pasado 23 de agosto, siendo tomado en consideración al día siguiente y remitido a estudio a la Comisión de Justicia, sin lograr avances. Hace unos días, el Senado desaprobó esa comitiva y creó otra a fin de avanzar con la pieza.