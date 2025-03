Comunitarios, chóferes y comerciantes de Bella Vista muestran satisfacción por trabajos de Coraasan

Santiago de los Caballeros, Santiago, RD.- Comunitarios, chóferes y comerciantes de Bella Vista valoraron la rápida respuesta de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan),

al realizar trabajos de empalme correspondientes a la segunda etapa de la sustitución de la línea de impulsión de 30 pulgadas en la avenida Emilio Prud´Homme. Esta a altura de las intersecciones de las avenidas Antonio Guzmán y Fernando Bermúdez.

Asimismo, destacaron como positivo el proceso de rehabilitación de la avenida Emilio Prud-Homme, que incluye la reparación de aceras y contenes, además del asfaltado de la vía.

Manifestaron que con la sustitución de la tubería desde la ribera del río Yaque del Norte hasta la avenida Antonio Guzmán, ha retornado la tranquilidad y seguridad a la zona.

Dijeron que tras décadas sin una solución efectiva, están viendo resultados y recibiendo agua potable de calidad y abundante.

“Yo me siento agradecida, con estos nuevos trabajos tenemos bastante agua, ahorita abrí la llave y me puse feliz con ese cañote que antes no tenía”, manifestó una residente en Bella Vista.