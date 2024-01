El conflicto político-jurídico que envuelve al Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) por los resultados de las elecciones del gremio, y que mantiene el proceso frizado por varios frentes abiertos en los tribunales, es un desafío que se tiene por delante en este 2024 que recién inicia.



La situación que mantiene enfrentados a los excandidatos a la presidencia del CARD, Trajano Vidal Potentini y Yohan López, por los resultados de las elecciones efectuadas el pasado 2 de diciembre de 2023, deberá solucionarse este año y para ello, hay varios procesos abiertos.



Un gran debate quedó abierto en los últimos días del 2023, luego de la última decisión que se tomó sobre este caso. Se trata de la decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE) que suspendió, provisionalmente, los efectos de la juramentación de Trajano Vidal Potentini como presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD), ya que este es el que ha sido declarado como ganador del proceso por la Comisión Nacional Electoral (CNE) con mil 17 votos. Sin embargo, esto no ha sido aceptado por su contrincante Yohan López.



La alta corte conminó a las autoridades proclamadas abstenerse de realizar acciones administrativas o de cualquier respecto del gremio hasta tanto ese tribunal decida el fondo de la acción de amparo electoral, incoada el 27 de diciembre por el otro excandidato a la presidencia de dicho gremio, Diego José García contra el CARD; su Comisión Nacional Electoral y Trajano Vidal Potentini, así como el interviniente voluntario, Corriente Gremial Dignidad Jurídica.



Pero, el fallo del TSE ha abierto una serie de opiniones jurídicas que señalan que esa alta corte no es competente para conocer los conflictos electorales gremiales.



José Dantés, secretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), es de los que entiende que el TSE no tiene competencia para conocer amparos de elecciones de gremios. Señala que la ley electoral establece sus funciones y no incluye esa y que además, la ley del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales dice que esto le corresponde al juez civil.



De su lado, el abogado experto en materia constitucional, Nassef Perdomo, indicó que, el razonamiento de que la decisión del TSE se apoye en un párrafo del reglamento de aplicación sobre la misma ley de esa corte, no es lo que procede-“Miren cuál es el “razonamiento”: el reglamento emitido por el TSE está por encima de la ley y la jurisprudencia del TSE. Es decir, el Derecho al revés”, apuntó.



El jurista Juárez Castillo Semán, en cambio, sí defiende la decisión del TSE, bajo el alegato de que el Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales del Tribunal Superior Electoral, dictado el 20 de marzo de 2023, en su artículo 130 y 131 le da expresa competencia al para conocer de las acciones de amparo constitucional que surjan de elecciones de asociaciones profesionales, gremios y otras entidades no partidarias, aunque no se considerará que es un diferendo entre partidos políticos “(como sí lo es el caso del CARD)”.



¿Qué es lo que se espera en los próximos días?

Mientras que los rivales electorales Trajano Vidal Potentini y Yohan López mantienen sus opiniones divididas en esta pugna. Vidal Potentini entiende que el fallo del TSE, que acató, es preocupante, debido a que se trata del tribunal de la democracia, mientras que López lo aplaude y afirma que el bando contrario “no podrá probar en el TSE, en TSA, SCJ o TC, que ganaron las elecciones del CARD”.



Aparte de lo que se conoció en el Tribunal Superior Electoral, en el Tribunal Superior Administrativo hay un proceso abierto, ya que López accionó contra los resultados que dieron como ganador a Vidal Potentini. Pero, luego de esto, el Colegio de Abogados de la República Dominicana, que aun preside Miguel Surum, recusó a los jueces del TSA, bajo el alegato de que los magistrados están parcialuizados con el excandidato Yohan López . De manera inmediata, este 11 de enero el Pleno de la Suprema Corte de Justicia conocerá esa recusación a los jueces del TSA, y el 12 de enero, el TSE recibirá documentaciones sobre el CARD y el proceso eleccionario.