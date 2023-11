“Sanear la conocida cañada Tiradentes de 1.5 kilómetros de longitud, que bordea el populoso sector de Cristo Rey, y construir encima un parque ambiental y recreativo ha sido un sueño cumplido”.



Así lo expresó el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Felipe Suberví (Fellito), quien aseguró que esta edificación no solo mejorará la infraestructura, sino que también tendrá un impacto positivo en la calidad de vida de cada individuo en la comunidad.

Se trata de Cristo Park, el espacio que emula el Central Park de Nueva York y donde los comunitarios de sectores como Cristo Rey, Arroyo Hondo, ensanche La Fe, La Agustina, La Puya y La Agustinita podrán disfrutar del esplendoroso ambiente y componentes que lo conforman como canchas deportivas, gimnasios, vivero, un anfiteatro para 300 personas, pabellones sociales, baños, parqueos y una estación de policías.



En una entrevista para elCaribe, el funcionario comentó que mientras hacía política por el barrio de Cristo Rey, le llamaba la atención que la cañada llevaba décadas sin que ningún gobierno se preocupara por sanearla, y fue así como surgió la idea que luego convirtió en realidad tras ser designado por el presidente Abinader como director general de la CAASD en agosto de 2020.



“Cristo Rey tiene un área que le llaman el Bronx y la conecté de forma jocosa con el Bronx de Nueva York y me dije en mis adentros: si Nueva York tiene un Central Park, por qué Cristo Rey no puede tener uno encima de esta cañada”, rememoró.



Este miércoles 8, el parque será inaugurado y pasará a la posteridad, dejando atrás una pestilente hondonada que, por más de 50 años, fue guarida de delincuentes, basura, aguas residuales y foco de enfermedades que ponía en riesgo constantemente la salud de la gente y del medioambiente.



Para Fellito, la realización de esta obra, cuyos fondos provienen del gobierno central y del presupuesto de inversión de la CAASD, forma parte de un pliego de ejecutorias que ha venido desarrollando junto al fiel equipo de trabajo que le acompaña. “Este proyecto que iniciamos en 2021 llegó para cambiar la vida a miles de familias de la circunscripción número 2 y del Distrito Nacional y me siento muy contento de convertir este sueño en realidad”, recalca.



El entorno del parque luce remozado y hasta atractivo para los visitantes, por la diversidad de colores con que fueron pintadas las fachadas de las casas ubicadas en la zona alta de la populosa barriada.



Dijo que en muchos países han convertido los asentamientos marginados en “favelas” atractivas. “China, Colombia y Brasil cuentan con este tipo de caseríos y aquí tenemos a Cristo Rey, como el único sector con esas características”, comentó Suberví.



Un espacio que llenará las expectativas

Dijo que la idea en un principio era rellenar la hondonada, luego de sanear la cañada y hacer un parque a nivel de la calle, sin embargo, echando números vio que resultaba muy costoso, por lo que decidió ver los diseños de los contratistas y se optó por un espacio que llenara las expectativas, que fuera dinámico y seguro.



El director de la CAASD expresó que estos espacios vienen a llenar un vacío en el aspecto de esparcimiento para las familias, porque impactan directamente en la salud física y mental de la gente. El parque será manejado a través de un patronato conformado por la Alcaldía, la CAASD y la comunidad.