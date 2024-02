Santo Domingo.- El Banco BHD anunció acuerdos de financiamiento con el BID Invest y la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, a través de los cuales los organismos internacionales facilitaron líneas de crédito por US$ 75,000,000 cada una, para contribuir con el acceso al crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas, en particular aquellas lideradas por mujeres o propiedad de mujeres en República Dominicana.

Los acuerdos fueron firmados por Marisela Alvarenga de Jacoby, Managing Director and Division Chief of Financial Sector del BID; Eugenia Vargas Torres, Regional Industry Manager Financial Institutions Group de IFC, y Steven Puig, presidente del Banco BHD, quien aseguró que “estas facilidades de crédito constituyen un nuevo hito en nuestra Estrategia de Género Mujer BHD, que desde hace más de una década implementamos para apoyar a las mujeres en todos sus roles”.

Como signatario de los Principios de Banca Responsable, BHD realiza iniciativas de negocios que buscan aportar al desarrollo sostenible del país desde los aspectos económicos, sociales y ambientales. En el caso del impulso a la mujer, la entidad contribuye con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas: igualdad de género (5), trabajo decente y crecimiento económico (8), industria, innovación e infraestructura (9) y reducir las desigualdades (10).

En asociación con BID Invest, el BHD también se ha comprometido a promover el Código de Financiamiento a la Mujer Empresaria o WeFinance Code, una iniciativa que será liderada por el sector privado en República Dominicana para utilizar los datos desglosados por sexo para escalar y catalizar acciones dentro del ecosistema financiero que apoyen al segmento mipyme mujer.

Asimismo, en el marco del acuerdo con IFC, se incluirá a Banco BHD en la fase implementadora de un proyecto de taxonomía verde del país que mostrará al mercado el compromiso del sector bancario con las iniciativas financieras verdes y apoyará la hoja de ruta de transición a la descarbonización de República Dominicana.