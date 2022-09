Email it

La cotización en baja del barril de petróleo se está alejando del promedio inferior de la franja establecida por el Gobierno para subsidiar los precios internos de los combustibles fósiles.



La tendencia parece estar anunciando el fin de los subsidios y de los precios estáticos desde el 4 de marzo pasado, a partir de cuando el Gobierno acumula más de RD$28,800 millones en subsidios.



Ayer lunes el crudo de Texas, el referente para el mercado local, cerró con una bajada del 2.6 % y se situó en 76.71 dólares, continuando así por debajo de los 80 dólares el barril tras el batacazo que sufrió el viernes pasado.



La semana pasada el Gobierno se apresuró a decir que la baja que se había producido en el costo del “oro negro”, que retrocedió el promedio del WTI hasta US$84.67, nivel similar al que tenía el crudo de referencia cuando el Gobierno inició el programa anunció la puesta en marcha el programa de subsidios para combatir las alzas.



“Mucho se ha hablado en estos días de que los combustibles en la República Dominicana deben bajar porque el precio del petróleo de referencia, el WTI, así lo ha hecho. De hecho, dejar el mercado fluir habría significado que este sábado la gasolina premium debía aumentar 3.28 pesos por galón”, dijo el viernes el viceministro de Industria, Comercio y Mipymes, Ramón Pérez Fermín.



Y agregó: “Dejar el mercado sin subsidio habría significado que la gasolina regular debía aumentar 6.46 pesos por galón”.



Cuando el Gobierno anunció la medida en el mes de marzo, que estuvo acompañada de otras disposiciones, informó que asumiría un sacrificio fiscal mínimo de por lo menos entre 600 y 1,000 millones de pesos semanales, que serían entre 2,400 y 4,000 millones de pesos mensuales, y entre 9,600 y 16,000 millones de pesos durante los cuatro meses de aplicación del subsidio.



El petróleo no le permitió por un tiempo limitarse hasta ahí, porque antes que de los cuatro meses ya había llegado a sobrepasar esos montos.



A partir de la semana del 16 al 23 de julio el Gobierno pudo comenzar el “descenso lento”, disponiendo para entonces un subsidio de 900 millones de pesos, y para la semana del 23 al 30 de ese mes lo redujo a 660 millones.



Posteriormente, para el tramo comprendido entre el 30 de julio y el 6 agosto el subsidio fue 550 millones y para la semana del 6 de agosto al día 3 lo redujo a 450 millones de pesos.



Luego, para la semana del 13 al 20 de agosto lo bajó a 198.4 millones, y en la semana del 20 al 26 de agosto dispuso que sean 300 millones



El cierre en la bolsa de NY



Ayer el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) con una bajada del 2.6 % y se situó en 76.71 dólares, continuando así por debajo de los 80 dólares el barril tras el batacazo que sufrió el viernes pasado.



Al finalizar las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en noviembre restaron 2.03 dólares con respecto al cierre anterior.



Los inversores están de nuevo preocupados por la amenaza de una recesión global y las subidas de los tipos de interés anunciadas por diferentes bancos centrales. El petróleo de referencia estadounidense en la jornada del viernes se dejó un 5.7 %. El lunes, el dólar estadounidense subió a un máximo no visto desde 2002, lo cual no favorece al oro negro estadounidense, al hacerlo menos competitivo.

Temores a una posible recesión a nivel mundial

De acuerdo con los reportes dados a conocer ayer, al finalizar la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York, el temor por una posible recesión mundial se hizo más palpable en los inversores después de que la semana pasada la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) subiera los tipos de interés 75 puntos básicos y pasa a situarse en una horquilla de entre el 3 % y el 3.25 %, el nivel más alto en los últimos 14 años.



Asimismo, el Banco de Inglaterra subió en 0.50 puntos porcentuales los tipos de interés en el Reino Unido, hasta un 2.25 %, su nivel más alto desde diciembre de 2008.



No obstante, según se informó, sigue habiendo en juego muchos factores alcistas, como la guerra de Ucrania, el bloqueo del acuerdo nuclear con Irán que está vinculado al regreso del petróleo iraní a los mercados internacionales y la posibilidad de que los países de la OPEP reduzcan su bombeo en un momento actual de tenso equilibrio entre la oferta y la demanda.



Los contratos de futuros de gas natural para octubre sumaron 7 centavos de dólar, hasta 6.90 dólares, y los de gasolina con vencimiento el mismo mes ganaron casi 1 centavo, hasta los 2.38 dólares el galón.