El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, afirmó que la República Dominicana ha logrado convertirse en el hub logístico más importante de la región.



El funcionario hizo la afirmación al dictar la conferencia: “República Dominicana: hub Logístico de la región” ante estudiantes y docentes del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec). Destacó que ese logro se ha podido reflejar en la generación de más empleos, la búsqueda de nuevas vías de desarrollo, no solo turismo, si no en zonas francas y remesas.



Sanz Lovatón expuso, además, sobre el aporte que está haciendo Aduanas para continuar siendo hub logístico. Citó dentro de los aportes el Despacho en 24 Horas (D24H), que registra más de 50,000 contenedores despachados a la fecha.



También refirió la nueva Ley de Aduanas 168-21, fortalecimiento del marco normativo, motor de Riesgo MOR, incremento en las recaudaciones en más de 1,000 millones, mes por mes, nuevas tecnologías para revisiones no intrusivas (Rayos X), integración de nuevos sistemas tecnológicos, implementación OEA Simplificado del cual somos los líderes del Caribe y el segundo lugar en toda Latinoamérica y cuartos en todo el continente.

Encadenamientos productivos



Asimismo, Sanz Lovatón citó los encadenamientos productivos, zonas francas, industria local, mercado interno, reexportaciones, Fletes y disrupción logística como oportunidad para desarrollo del hub. Debido a esto, las empresas están buscando de manera activa cóomo mejorar su logística y tener cerca sus inventarios, ventajas del Nearshoring para tener inventario cercano a los mercados de destino.



El director de Aduanas aseguró que, la República Dominicana es uno de los países más competitivos de la región basados en: costos logísticos más bajos y mayor eficiencia logística. Al mismo tiempo contamos con la capacidad e infraestructura para manejar mayores volúmenes de carga aérea, marítima y terrestre.

Las tendencias actuales arrojan que resulta más económico y eficiente distribuir desde República Dominicana hasta Estados Unidos, vía aérea, que distribuir por tierra dentro de EE. UU.



Una disminución de un 10 % en los costos de transporte podría aumentar las exportaciones en un 30 %, duplicar la eficiencia portuaria posee un efecto, en los costos, similar a reducir la distancia entre dos puntos. “Tenemos que creer en nosotros, tú tienes que creer en el sueño que tienes, si tú crees que puedes lograr algo, el primero que tiene que creerlo eres tú”, exhortó el director de Aduanas en su mensaje final.



Mientras que la señora, Alliet Ortega, vicerrectora de administración y finanzas del Intec, en las palabras de bienvenida, agradeció al director el conversar con los estudiantes, “Hoy, el Intec le dice que puede contar con nosotros para el desarrollo de capacidades para ser referente mundial como lo es el hub logístico que está trabajando su gestión desde la Dirección General de Aduanas”.



Sanz Lovatón, aseguró, que la República Dominicana representa la mejor oferta multimodal de América Latina y la mejor interconexión entre los nodos logísticos de la misma región.

Compartió avance de investigación conjunta

En la ponencia, Sanz Lovatón también compartió los avances del Estudio de Segmento hub logístico, que realiza la DGA junto a la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), la cual revelará las condiciones competitivas del país y del entorno, los nichos de mercados por atacar. El 2021 fue el año de mayor volumen de carga en tránsito manejado por el país. También fue el año de mayor volumen de carga aérea manejado, más 1,160 toneladas con capacidad de crecer más, debido a la cantidad de barrigas vacías disponibles todavía.