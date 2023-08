Email it

Nueva York. El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó ayer un 1.98 % y cerró en 79.38 dólares el barril, colocándose así por debajo de los 80 dólares, precio que no se veía desde principios de agosto.



Al cierre de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI para entrega en septiembre restaron 1.61 dólares con respecto al día anterior.



Esta semana el oro negro se ha visto afectado por datos económicos peor de lo esperado por parte de China, segundo mayor consumidor de petróleo del mundo. No obstante, la Administración de Información de Energía indicó el miércoles que los inventarios de petróleo crudo de Estados Unidos cayeron en casi 6 millones de barriles la semana pasada debido a las fuertes exportaciones.



En las últimas seis semanas, el crudo de referencia estadounidense se había visto impulsado por los recortes de suministro por parte de Arabia Saudí y Rusia. “Para que la última etapa alcista del petróleo continúe en el corto plazo, vamos a necesitar un estímulo más sustancial por parte del gobierno chino para dar vida a su economía y datos más consistentes a nivel nacional”, señala Tom Essaye en su análisis de The Sevens Report.



Por otra parte, los contratos de futuros de gas natural para septiembre restaban 0,06 dólares, hasta 2.59 dólares, y los de gasolina con vencimiento el mismo mes sumaban 0.01 dólares, hasta 2.86.



El pasado martes el WTI había bajado 1.84% y cerrado en US$80.99 el barril, a medida que los inversores dejaban de celebrar los recortes de suministro por parte de Arabia Saudita y Rusia y se preocupan por la economía de China.



Los nuevos datos conocidos el martes de China, segundo mayor consumidor de petróleo del mundo, mostraron que su economía se desaceleró aún más el mes pasado. La producción industrial china creció un 3.7% interanual en julio, de acuerdo con reportes de prensa.