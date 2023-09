Nueva York. El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó ayer jueves un imperceptible 0.03% y cerró en 89.63 dólares, lastrado por la perspectiva de que el entorno de tipos de interés sea alto durante un tiempo.



Al cierre de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI para entrega en noviembre, el nuevo mes de referencia, restaron 3 centavos de dólar respecto a la jornada anterior.



Los mercados apostaron por las ventas en general después de que ayer la Reserva Federal de Estados Unidos decidiera una pausa en la trayectoria de los tipos pero no descartara volver a subirlos antes de final de año.



El analista Ed Moya, de la firma Oanda, indicó que a los inversores les preocupa que mantener los tipos altos más tiempo “podría traducirse eventualmente en que la Fed no hará recortes en los tipos en 2024”. También influyó, aunque no lo suficiente para impulsar los precios, la decisión de Rusia de prohibir la exportación de gasolina y diésel excepto a sus socios Kazajistán, Bielorrusia, Armenia y Kirguistán, con el fin de estabilizar el mercado. El contrato WTI para octubre vence este miércoles y los futuros del crudo WTI para noviembre bajaron hoy unos 0,82 dólares hasta 89,66 dólares. Por otra parte, los contratos de futuros de gas natural para octubre restaron 0.12 dólares, hasta 2.61 dólares, y los de gasolina con vencimiento el mismo mes sumaron menos de un centavo de dólar, hasta 2.62 dólares.



En tanto, el precio del Brent para entrega en noviembre terminó ayer en el mercado de futuros de Londres en 93.24 dólares, un 0.26 % menos que al finalizar la sesión anterior. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de 0,24 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 93.48 dólares.