Federaciones y asociaciones de ganaderos agradecieron al presidente Luis Abinader el apoyo brindado con la entrega de pacas de arroz, caña de azúcar y melaza a los pequeños y medianos productores durante el prolongado proceso de sequía por el que atraviesa el país.



La Presidencia de la República ha adquirido, a través del Proyecto de Mejoramiento de la Ganadería (Promegan) 140 mil pacas de arroz, 500 toneladas de caña de azúcar y más de 10 mil litros de melaza, los cuales ha entregado a los productores con la finalidad de mitigar los efectos de la sequía.



En la Línea Noroeste se han entregado cerca de 30 mil pacas de arroz, al igual que en el Sur, zonas donde hacía meses que no llovía y se había agotado el alimento para el ganado. Rolando –Blanco- Peralta, presidente de la Federación de Ganaderos del Noroeste, y las gobernadoras de Santiago Rodríguez y Dajabón, Ivelis Almonte y Rosalba Peña, agradecieron al Conaleche y la Dirección de Ganadería (Digega), que fueran en su auxilio.



“Sin el apoyo permanente de las autoridades del Promegan, nuestras vacas no tendrían alimentos, porque en la zona de Santiago Rodríguez, Monte Cristi y Dajabón, el pasto que había sembrado se lo llevó la sequía”, dijo Blanco Peralta.



De su lado, Eric Rivero, presidente de Aproleche y asesor agropecuario del Poder Ejecutivo, sostuvo que el presidente Abinader ha estado pendiente de la situación por la que atraviesan los ganaderos; ha pedido poner una atención especial en las zonas más afectadas y le instruyó a no escatimar ningún esfuerzo para ir en auxilio de los productores.



“Esta semana estaremos enviando importantes aportes a las asociaciones de ganaderos de Los Copeyes, sección Pan de Azúcar, y las Chinas de Yabonico, en Las Matas de Farfán, San Juan de la Maguana, lugares visitados recientemente que han sido muy afectados por la falta de agua y alimentos”, indicó.