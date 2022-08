El encuentro convocado para hoy por el Ministerio de Trabajo, en el que empresarios y sindicalistas discutirían la propuesta sobre un ajuste salarial a los trabajadores, no se dará.



Se pospuso para otra fecha hasta ahora no precisada, y con ello se ha dado la razón a los representantes de los trabajadores, por lo menos en un primer momento, en cuanto a la aprehensión que tienen éstos, en el sentido de que “las cosas” puedan materializarse. La reunión estaba fijada para las 9:00 de la mañana en el Ministerio de Trabajo.



La información sobre el movimiento del encuentro para otro día se dio a conocer a noche de manera oficial.



Las reservas que tienen los sindicalistas se deben al lenguaje que han usado los patronos en el abordaje del tema, especialmente cuando estos se refieren a la posibilidad de un “aumento voluntario”. Los empresarios han informado de la realización de consultas entre ellos para consensuar una posible propuesta, pero siempre dejando por sentado que la parte a considerar sería voluntaria, lo cual no tendría “fuerza de ley”.



Y ese porcentaje, han indicado, debe ser según el índice de inflación, que es de aproximadamente del 10 %, pero siempre reiterando que debe ser voluntario.



De acuerdo con datos del Banco Central (BCRD) la inflación interanual se ubicó en julio en 9.43 %. Entre los rubros alimenticios que subieron de precio en ese mes figuran la yuca, que incrementó 7.11 %; plátanos verdes (2.62 %), ñame (13.65 %), cebollas (3.45 %), guandules verdes (4.61 %), leche líquida (1.22 %), agua purificada (0.63 %), yautía (8.84 %), verduras (3.26 %), huevos (0.78 %), plátanos maduros (3.44 %) y arroz (0.26 %). Mientras, tuvieron rebajas artículos como el pollo fresco (-1.20 %), ajíes (-7.62 %), limones agrios (-22.39 %), aguacates (-5.04 %), ajo (-4.25 %) y tomates (-3.95 %).



El presidente de la Confederación de la Unidad Sindical (CNUS), Rafael (Pepe) Abreu, plantea que “querer venir a enarbolar un tipo de modalidad de aumento, como es el voluntario, no funciona, especialmente porque tú no tienes forma de verificar si se produjo y mucho menos de exigir su cumplimiento”.



“Bueno, si lo dejamos como voluntario, si equis empresario no lo hace, no puedes exigirle que lo haga”, advirtió el sindicalista, a elCaribe.



Los salarios mínimos para el sector privado no sectorizado se revisan cada dos años por ley, tal como se hizo en 20219 y luego en julio de 2021, pero el Código de Trabajo establece también que transcurrido un año de las tarifas vigentes, cualquiera de las partes puede pedir una revisión, si se presentaran situaciones que no se previeron al momento de la fijación de los montos.



Y dada la situación de inflación, una parte de los actores llamados a solicitar esa revisión, lo está haciendo.



En 2021 se estableció un aumento promedio de 24 % del salario mínimo del sector privado no sectorizado. Los salarios que se establecieron y que están vigentes a julio de 2022 fueron: Para las grandes empresas se pasó de 17,610.00 pesos hasta los 21,000 pesos al mes. Para las medianas se elevó de RD$12,107 hasta RD$19,250 mensuales; para las pequeñas empresas el salario mínimo desde RD$10,730.00 hasta RD$12,900 al mes, y para la nueva clasificación empresarial, los salarios mínimos de las microempresas pasaron a ser de RD$11,900.

Resistencia de algunos, un año después del pacto

Un año después de realizada la última revisión (siempre partiendo de lo denunciado por la CNUS, vía Rafael -Pepe- Abreu) “todavía hay sectores empresariales, como los consorcios de las bancas de apuestas del país, que están sometidos porque no han querido aplicar una tarifa que tiene fuerza de ley, y que saben fue aprobada en el Comité Nacional de Salarios”.



“Ellos, los de las bancas, se han negado mediante muchísimos subterfugios que han empleado. Imaginen ustedes sin se establece una posición de alza salarial que parta de la voluntad del otro de hacerlo o no. Por supuesto que eso no va a tener forma de ser aplicado”, dijo Pepe Abreu a este diario.



Desde su punto de vista, nadie que se respete un poquito va a aceptar que se cree la ilusión de un aumento y que en el fondo no se pueda concretizar.