La inversión extranjera directa (IED) en la nación supera los USD 4 mil millones en los últimos tres años

La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings señala que la República Dominicana es el único país con una perspectiva positiva en su calificación de riesgo en toda la región de Centroamérica, según destacó ayer el Banco Central República Dominicana, (BCRD).



En su análisis descriptivo “Las economías emergentes frente a un entorno externo cambiante: Algunas ventajas para la economía dominicana”, el BCRD resalta que dada la confianza que los inversionistas foráneos parecen tener en la economía dominicana no es de extrañar que la inversión extranjera directa (IED) en el país se haya posicionado como la más alta de Centroamérica, superando los USD 4 mil millones en los últimos tres años.



Solo en el año 2024, la IED alcanzó USD 4,512 millones, una cifra histórica para la República Dominicana, de acuerdo a la entidad bancaria.



Recordó, además, que la economía del país registró el mayor crecimiento de la región en 2024, un 5.0 %, a la vez que mantuvo la inflación interanual dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 %, cerrando el año con una tasa de inflación de 3.35 % y con una inflación subyacente en el centro del mencionado rango meta.



Ponderó que la nación muestra un panorama de estabilidad con una tasa de desempleo de 4.8 % y un nivel récord de ocupación de 5.05 millones de personas.



La fortaleza macroeconómica del país también se observa en un sector financiero que se mantiene saludable y bien capitalizado, como explicara recientemente el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, al presentar el Informe de Estabilidad Financiera que publica la institución.



En dicho informe se concluye que, luego de la realización de pruebas de estrés a las entidades de intermediación financiera, no hay evidencia de riesgos macrofinancieros significativos que puedan comprometer la provisión de servicios financieros en el corto plazo en la economía dominicana.



Los datos fiscales y externos del año 2024 también contribuyen a una alta valoración de los fundamentos macroeconómicos de RD. En ese tenor, el Gobierno central registró un déficit cercano a 3.0% PIB a diciembre del pasado año, lográndose una reducción en la deuda del sector público consolidado (SPC) de casi un punto porcentual del PIB, de 58.3 % del PIB a 57.5 % del PIB. Por otro lado, el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos también se ubicó en torno a 3.0 % del PIB, siendo cubierto en su totalidad por la inversión extranjera directa.



El análisis del Banco Central destaca que gracias a su desempeño de los últimos años, tanto el tamaño de la economía dominicana medido por el PIB nominal en dólares, como el ingreso per cápita de los dominicanos ha crecido de forma importante, logrando un mejor posicionamiento entre los países de América Latina.



Al cierre de 2024, el PIB nominal en dólares del país fue de unos USD 124.5 mil millones, lo que posiciona a la economía dominicana como la séptima de mayor tamaño en la región. De igual forma, el PIB per cápita nominal se situó en torno a USD 11,500, igualmente el séptimo más alto entre todos los países de América Latina.



Fundamentos macroeconómicos y estabilidad en RD



Si bien en enero y febrero de 2025 se ha experimentado una tendencia alcista en la demanda de divisas que se ha traducido en una depreciación acumulada del peso dominicano de 1.8 % al 20 de febrero, la misma obedece en cierta medida a seis factores, uno de ellos es al impacto en las expectativas de los agentes económicos de las medidas arancelarias anunciadas por Trump.



De igual manera, se debe a las altas tasas de interés que prevalecen en Estados Unidos; resistencia a la baja en la inflación de EE. UU., la cual se ubicó en 3.0 % interanual en enero pasado, por encima de la meta de mediano plazo de 2.0 %; y que se espera que la Reserva Federal (FED) mantenga una postura de política monetaria más restrictiva para el presente año, lo que constituye un nuevo reto para las economías emergentes y para las decisiones de tasas de interés de sus bancos centrales.



Otro factor son los aspectos coyunturales vinculados al componente estacional de reposición de inventarios de las ventas registradas durante noviembre (asociadas al Black Friday que cada vez toma más popularidad en el país) y durante las festividades de diciembre que es el mes del año de mayor actividad comercial.



Y, finalmente, el incremento en la volatilidad en los mercados financieros internacionales.



Vigilante para el 2025



El BCRD informó que para este 2025 se mantiene vigilante y dispuesto a utilizar sus instrumentos de política para cumplir con su misión de mantener la estabilidad de precios, en un escenario global que se torna más complejo y que presenta múltiples riesgos. Por ello, ratificó su compromiso con la estabilidad macroeconómica y con promover condiciones favorables que coadyuven con el crecimiento sostenido de la economía.

Se proyecta crecimiento económico de un 4.5%

El Banco Central ve este 2025 como un año de retos para las economías emergentes, en particular las de América Latina. Destaca que según el Fondo Monetario Internacional, la región crecería en promedio 2.5 % en 2025, una tasa por debajo del crecimiento promedio esperado para la economía mundial de 3.3 %.



En contraste, la economía de RD se expandiría muy por encima del promedio y continuaría como uno de los líderes de la región en crecimiento.



En efecto, las últimas proyecciones de crecimiento de la economía dominicana apuntan a una expansión en torno a 4.5 % para el presente año en un contexto global que se mantiene incierto. Un elemento que podría contribuir a este desempeño sería un mayor dinamismo en la inversión pública en los próximos meses.