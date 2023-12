La Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) y la Superintendencia de Bancos (SB) dejaron en consulta pública dos normas que permitirían que inversionistas del mercado de valores tengan acceso a préstamos bancarios y puedan usar como garantía sus cuotas de fondos de inversión mutuos o abiertos.

Las normas en revisión modifican el Instructivo sobre Formalización, Registro y Control de Garantías, de la Superintendencia de Bancos, y el Instructivo para la Constitución, Inscripción y Ejecución de Garantías a las Cuotas de Participación de Fondos Abiertos o Mutuos, de la SIMV.



Al 30 de noviembre de 2023, el mercado de valores cuenta con 24 fondos de inversión mutuos o abiertos, con la participación de 34,019 inversionistas. Estos fondos tienen activos bajo administración que superan los RD$51,990 mil millones. Hasta el momento las cuotas de los fondos mutuos no pueden ser pignoradas, es decir, usadas como garantías con los bancos, contrario a lo que ocurre con los certificados de depósito y otros instrumentos negociables en mercado de valores. Las superintendencias del Mercado de Valores y de Bancos han elaborado propuestas en coordinación con la Asociación Dominicana de Fondos de Inversión (Adosafi) y los gremios que reúnen a las entidades de intermediación financiera. Esta disposición, además de dotar de mayor liquidez a las cuotas de los fondos mutuos, facilitaría el acceso a estos activos como opciones de inversión.



“Lo que se ha logrado, trabajando juntos, escuchando al sector privado, ha sido importante. La normativa existente estaba excluyendo a los inversionistas de los fondos mutuos de usar sus cuotas para obtener préstamos con los bancos. Esto no era bueno porque los ponía en desventaja y limitaba su acceso al crédito”, indicó Ernesto Bournigal Read, superintendente del Mercado de Valores.



Bournigal dijo: “Tenemos el deber de proteger los derechos de todos los inversionistas del mercado de valores. No tenemos inversionistas de segunda categoría. Por eso velamos para que todos tengan igualdad de derechos y de oportunidades. Los inversionistas de fondos mutuos estaban en desventaja (…)”.



Hay protección para los usuarios financieros

En tanto, el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W. expresó que las medidas se enmarcan en los ejes institucionales de protección a los usuarios financieros y de inclusión financiera de la SB. “Al proteger a los usuarios financieros y al garantizar sus derechos, así como su acceso al crédito, también se estimula el crecimiento del crédito privado”, agregó.