El bajo nivel de ejecución del gasto de capital contrasta con la holgura en caja, la disciplina fiscal y uso de crédito

El Gobierno Central logró mantener un superávit primario significativo en los primeros cuatro meses del año 2025, con RD$48,480 millones acumulados al 25 de abril, según los datos publicados por la Dirección General de Presupuesto (Digepres).



Este resultado, que excluye el pago de intereses de la deuda, representa el 87.2% de la meta presupuestada para todo el año y equivale al 0.6% del Producto Interno Bruto (PIB) nominal estimado para 2025, que asciende a RD$8,060,931.2 millones.



Aunque el balance primario es positivo y supera ampliamente las expectativas de ejecución para esta etapa del año, otros componentes clave del presupuesto muestran un comportamiento más cauteloso.



Los ingresos totales alcanzaron RD$387,128.7 millones, equivalentes al 31.2% del total previsto en la Ley 80-24, mientras que los gastos sumaron RD$428,947.7 millones, lo que representa un 28.9% del presupuesto aprobado.



El superávit primario es la diferencia entre ingresos totales y gastos totales sin contar intereses de la deuda.



El balance de la cuenta corriente (ingresos corrientes menos gastos corrientes) fue negativo en RD$6,499.2 millones, aunque representa apenas un -0.1% del PIB. Este modesto déficit corriente sugiere que el gasto ordinario del Estado ha sido cubierto casi en su totalidad con los ingresos ordinarios, una señal de disciplina fiscal que ha permitido sostener el resultado primario sin recurrir al financiamiento para operaciones corrientes.



Otros detalles



Según las estadísticas revisadas, el gasto en intereses de la deuda pública, por su parte, alcanzó RD$90,299 millones, equivalentes al 30.3% de lo presupuestado para el año y al 1.1% del PIB. Este componente continúa representando una de las mayores presiones estructurales sobre el presupuesto.



De hecho, si se suman los pagos de intereses al gasto total, el resultado financiero se torna negativo en RD$41,819 millones (0.5% del PIB), lo que obliga al gobierno a recurrir al financiamiento para cubrir este desequilibrio.



Uno de los puntos más críticos del informe es la baja ejecución del gasto de capital, que al 25 de abril suma apenas RD$35,463.1 millones, es decir, un 20.1% de lo aprobado para el año. Este comportamiento afecta directamente la capacidad del gobierno para dinamizar sectores productivos mediante inversión en infraestructura, vivienda, agua potable, energía y transporte.



El bajo nivel de ejecución en inversión pública se da pese a que el gobierno cuenta con amplio margen financiero. Las fuentes financieras ascienden a RD$211,289.2 millones, mientras que las aplicaciones financieras (como pago de amortizaciones o colocaciones en caja) se han mantenido en RD$41,876 millones. Esto deja un financiamiento neto de RD$169,413.2 millones, que supera ampliamente el déficit financiero acumulado de RD$41,819 millones.



Este diferencial positivo de RD$127,594.2 millones representa una holgura en caja que podría utilizarse para acelerar proyectos de inversión en los próximos meses, en la medida que avance el segundo trimestre del año. No obstante, el ritmo de ejecución observado en los primeros cuatro meses plantea dudas sobre la capacidad de ejecutar la totalidad de los proyectos previstos en el calendario presupuestario.



En el lado de los ingresos, los datos muestran que el comportamiento ha sido en línea con lo previsto.



Los ingresos corrientes, que representan la inmensa mayoría del total, alcanzaron RD$386,685.2 millones, equivalentes al 31.2% de lo presupuestado y al 4.8% del PIB. Dentro de estos, se destaca el buen ritmo de las donaciones corrientes, que suman RD$300.2 millones, con un nivel de ejecución de 56.1% en relación con lo presupuestado.



Por su parte, las donaciones de capital alcanzan RD$108.1 millones, con un nivel de ejecución de apenas 11.5%. En conjunto, los ingresos de capital -aunque en teoría no presupuestados- sumaron RD$35.2 millones hasta la fecha.



Este desempeño sugiere que, aunque los ingresos por donaciones representan una fracción muy pequeña del total (menos del 0.1% del PIB), están siendo utilizados oportunamente por las instituciones receptoras, al menos en su componente corriente.



Resultado en rojo



La cuenta de capital, que compara los ingresos de capital frente al gasto de capital, muestra un déficit significativo: RD$35,319.8 millones, que representa el 0.4% del PIB. Este resultado es coherente con la baja recaudación de ingresos de capital (que en muchos casos dependen de ventas de activos o transferencias de organismos multilaterales) y con la limitada ejecución del gasto de inversión.



Este déficit de capital no genera un problema estructural, pero sí limita el potencial multiplicador del presupuesto sobre la economía real, especialmente en un contexto donde la inversión pública es vista como un ancla contracíclica para el crecimiento. Otro aspecto destacado es el uso del financiamiento. Las fuentes financieras ascienden a RD$211,289.2 millones, con una ejecución del 60.2% respecto al total presupuestado para el año. Las aplicaciones financieras —que incluyen pagos de deuda o colocaciones de excedentes en caja— representan solo el 38.7% de lo programado, lo que deja un financiamiento neto de RD$169,413.2 millones, cubriendo ampliamente las necesidades generadas por el déficit.



Aunque el informe no desglosa si estas fuentes provienen exclusivamente de colocaciones de bonos locales o incluyen créditos multilaterales, la magnitud del monto ejecutado sugiere un uso intensivo del mercado interno de deuda, como ha sido habitual en los primeros meses del año. Este superávit, en combinación con una ejecución controlada del gasto y una holgura en caja, permite al gobierno afrontar el pago de intereses y otras obligaciones sin incurrir en presiones inmediatas de liquidez.