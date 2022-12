Email it

Combinación de inflación con recesión es principal reto gobierno, y exhibir obras para enfrentar la oposición



El gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) llega al determinante año preelectoral, desafiado por las proyecciones económicas internacionales que vaticinan un “annus horribilis”, pero en el país, las autoridades de la macroeconomía dicen que habrá crecimiento y seguirá bajando la inflación.



En el último informe sobre la proyección económica del 2023, presentado el 11 de octubre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que “lo peor está por venir” y agregó que se sentirá “una recesión para muchas personas”, o sea países. En los vaticinios del organismo internacional la economía mundial crecerá 2.7% el próximo año. Para la zona Euro es de 0.5%; 1% para Estados Unidos y 4.4% para China. Para Latinoamérica y elCaribe, la proyección de crecimiento es de 1.7%.



El FMI proyectó un crecimiento de 5.3% para la economía dominicana este año y de 4.5 para el 2023. El gobernador del Banco Central, informó que la inflación terminará este año en 7%, muy por debajo del 9.5% que llegó a colocarse, pero con tres puntos porcentuales por debajo de la meta de 4% establecida por el Banco Central.



Los estrategas políticos afirman, que la economía determina lo político. En la práctica, el resultado electoral es una evaluación de la ciudadanía a las ejecutorias del partido que gobierna, por lo que las previsiones de recesión económica por la subida de la tasa de interés y el control de la inflación en el año preelectoral, serán determinantes para la reelección del presidente Luis Abinader.



La gestión de Abinader tendrá que lidiar con la crisis energética que se proyecta para el 2023 por las dificultades de los países para adquirir gas, el combustible que mueve el 40% de la matriz de generación de electricidad en el país.



La administración del PRM tendrá que prestar atención a las quejas permanentes de deterioro de los servicios como el 911.



El partido de gobierno tiene el reto de fortalecer sus luces como la lucha contra la corrupción y la transparencia en la administración pública, principales apuestas del presidente Abinader.



El Ministerio Público independiente para perseguir corruptos de la administración pública es la apuesta del presidente Abinader para distanciarse de sus antecesores en ese tema.



Hasta el momento, la Procuraduría Especializada de Corrupción Administrativa (Pepca) ha sometido tres grandes casos de corrupción de la pasada gestión y entrevistado un gran número de funcionarios de los gobiernos de Danilo Medina. Antipulpo, con Alexis Medina como principal cabecilla; Coral, que tiene a Adán Cáceres entre los cabecillas y el Medusa, que encabeza el exprocurador, Jean Alain Rodríguez.



El presidente Abinader tendrá que mantener esa fortaleza de su gestión, por ser su sello de distinción.



Igualmente, tendrá que empeñarse en mostrar realizaciones, especialmente obras de infraestructuras para contrarrestar el discurso de la oposición “de que no ha hecho nada”.



Entre las obras de mayor relevancia que construye la gestión de Abinader figuran el Monorriel en Santiago, la extención del Metro a Los Alcarrizos y el teleférico en esa misma comunidad.



¿Y el Partido?



Otro factor no menos importante para definir el camino de retener el poder, es la armonía interna de la organización. El PRM ha logrado mantenerse unificado alrededor de la figura del presidente Abinader, pero no menos cierto es que tiene retos, sobre todo por el disgusto de dirigentes que han salido afectados en el gobierno como el pasado jefe de campaña, Roberto Fulcar.



Fue destituido como ministro de Educación bajo fuertes cuestionamientos por irregularidades en las licitaciones y estaría bajo investigación del Ministerio Público.



En la lista de las figuras claves de la campaña afectadas por el gobierno está Lisandro Macarrulla, que tuvo que renunciar como ministro de la Presidencia luego que su nombre quedara afectado en el expediente Medusa.



En 28 meses de gobierno, varios funcionarios han salido del cargo por cuestionamientos de corrupción, pero solo el exadministrador de la Lotería, Luis Dicent, está sometido a la justicia.



Otros dirigentes como Ramón Alburquerque y Guido Gómez Mazara, hacen oposición interna en la organización, pero están lejos de generar mayores inconvenientes, pues el líder más importante, luego de Abinader es Hipólito Mejía, y está unificado en apoyo al presidente de la República.



El PRM estará desafiado por la elección de las candidaturas a cargos de elección popular, sobre todo porque tiene una apuesta de conquistar a dirigentes de la oposición con cargos electivos en un supuesto acuerdo de “reelección por reelección”.



Esa estrategia tiene el desafío que deja sin la oportunidad de candidaturas a un número importante de aspirantes del PRM a diversos cargos electivos.



La organización concluyó con éxito este año el proceso de renovación de las autoridades nacionales y la ampliación de la Dirección Ejecutiva. Para el 2023 lanzó el reto de afiliar tres millones de miembros en la organización.



Haití es un reto que enfrena a RD con USA



El problema de las relaciones con Haití por las deportaciones de ilegales es un tema que reta al gobierno. Aunque desde el punto de vista político el presidente Abinader ha asumido un discurso que recibe apoyo del país, ese enfoque ahora lo tiene enfrentado con el gobierno de Estados Unidos que, primero lo expresó con una acusación de racismo al país y luego con una veda a la producción de azúcar del Central Romana, que tiene prohibida la exportación a ese país. La ONU también arremetió contra la República Dominicana con acusaciones de racismo y mandó a detener las deportaciones, lo que fue rechazado por Abinader.