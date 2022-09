Recomendaciones para un retorno académicamente saludable a las aulas

Email it

Santo Domingo – Para este retorno a las aulas, elCaribe consultó con la especialista en terapia de aprendizaje, Jenny López Díaz.

La psicóloga ofrece las pautas y recomendaciones para el inicio de este nuevo año escolar reglamentado por el Ministerio de Educación para este 19 de septiembre.

Especialista en terapia de aprendizaje, Jenny B. López Díaz

Como cada inicio del año escolar, las familias están envueltas en una serie de actividades que de una manera u otra se nota en todos los ámbitos del buen desarrollo de las asignaciones académicas de sus hijos.

Por un lado, está la preocupación de los padres por cubrir los útiles y materiales que necesitan los niños. Por otra parte, los niños que ya están acostumbrados a su horario flexible de verano deben adoptar nuevamente la rutina escolar y en las aulas.

La experta añadió que entre la realidad de cada familia y el entusiasmo que envuelve al niño con sus útiles nuevos y con el encuentro con sus compañeros de aulas, las familias experimentan diversas emociones durante este periodo de inicio de clases.

López exhorta a que “a pesar de las exigencias y responsabilidades que conlleva guiar, se debe recordar que los niños son niños y somos los adultos que guiamos en sus procesos y creamos memorias, tratemos de que esas memorias sean positivas”.

ALGUNAS PAUTAS IMPORTANTES PARA EL REGRESO A LAS AULAS:

• Socializar con los niños la lista de útiles antes de ir con ellos a comprar, explicarles claramente lo que necesitan y hacer un equilibrio entre los motivos que los niños prefieren y su presupuesto.

• Lo primero es tener una actitud positiva ante este periodo que inicia.

• Si los padres mostramos optimismo frente a este período también los niños lo harán y todo fluya mejor.

• Asegúrese de que su niño reciba un chequeo médico completo antes de entrar a clases.

• Cualquier condición visual, auditiva o alguna otra afección física se convierte en una

barrera que entorpece su aprendizaje.

• Un estado general de salud adecuado es lo primero que debemos tomar en como padres.

• Es necesario que los niños duerman bien.

• Oriente a su retoño que su capacidad académica no es determinada por una mochila o zapatos de marca.

• Trabaje el cerebro del niño con palabras positivas por ejemplo tú puedes, lo vas a lograr.

• Tenga paciencia al momento de dirigir alguna tarea signada por sus mentores

• Un cerebro que descansa profundamente por las horas adecuadas para su edad es capaz de lograr mejor resultado en cada tarea.

• Aprenda decir no cada vez que lo amerite

• Buena alimentación esta influye directamente en todo el desarrollo de nuestros niños especialmente en el aprendizaje.

De esta forma se evita el gran malestar que el padre siente que su hijo no ve el sacrificio y el niño que solo quiere que su mochila sea de tal o cual personaje por ejemplo.

• Evite las prisas y presiones al salir con los niños. La organización ayuda que sea más fluido y fácil, salir más temprano para evitar tapones poner música alegre en el camino y tener mañanas dinámicas e interactivas harán que su hijo llegue relajado y feliz.

• Confíe en el centro educativo que usted mismo eligió. Cuando usted confía en que sus hijos están seguros en un lugar, ellos también experimentan esta percepción y se hace más fácil la adaptación sobre todo en niños pequeños.

• Por último disfrute y acompañe a sus hijos en las tareas escolares cree buenos recuerdos, cercanía, afectos y alegría al realizar las tareas escolares.

• Es una etapa muy bonita y fugaz en la cual con un buen hábito de estudio en casa se sientan las bases para el éxito, se fomenta la comunicación y la colaboración familiar.