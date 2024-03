La miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Gloria Reyes, exhortó a las organizaciones partidarias ampliar y fomentar la participación de la mujer en la política.



A juicio de la dirigente política, la cuota de género por sí sola no garantiza que las mujeres obtengan más espacios de participación efectiva.



Durante su participación en la conferencia “Hablemos del rol de la mujer en el escenario político”, Reyes explicó que la ley de partidos, con el porcentaje del 40/60 de participación de género, sólo garantiza la aparición de la mujer en la boleta electoral.



“En el caso de nuestro país, la cuota de género no significa tener un puesto electo, sino que es un espacio para que las mujeres compitan, las cuotas obligan a los partidos a inscribirlas en su boleta y después ellas se fajan y deben ganar todos contra todos, porque el hecho de que vaya en la boleta no le garantiza una posición”, aclaró la funcionaria, durante su ponencia.