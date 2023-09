Abinader se reunirá con presidente de Kenia para tratar despliegue de una fuerza en Haití

Naciones Unidas, (EFE).- El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, se reunirá este martes con su homólogo de Kenia, William Ruto, en Nueva York, para estudiar la propuesta del país africano de crear una fuerza multinacional en Haití, que afronta una crisis de seguridad.

Abinader informó de su reunión durante una conferencia de prensa que giró en torno al conflicto que enfrenta a su país con Haití, con el que comparte la isla de La Española, tras cerrar su frontera aérea, terrestre y marítima a su vecino.

De acuerdo con el mandatario dominicano, él asistirá a la reunión con Rutte -en el marco de la asamblea general de Naciones Unidas- prevista para el mediodía «para escuchar y para tomar medidas» en su país.

Haití, el país más pobre del hemisferio, vive en la inestabilidad política con grupos de pandillas que han sembrado el terror, y Kenia se ha propuesto para liderar una fuerza policial internacional para ayudar a su policía nacional, sin que hasta ahora se concrete su composición, despliegue y funciones exactas.

Abinader recordó que desde hace dos años en que él es presidente «hemos gritado a favor de que realmente Haití debe ser intervenido (internacionalmente), que a la misma comunidad de Haití se le hacía imposible solucionar sus problemas.».

El mandatario dominicano precisó que «de ninguna manera» República Dominicana puede participar «por razones obvias» en esa fuerza.

«Estamos tratando de que se realice porque es conveniente para Haití, para la población haitiana más pobre, que no ha salido del país porque los ricos ya salieron. Los que están sufriendo son los más pobres en un ambiente de violencia sin límites», sostuvo.

Afirmó que la propuesta keniana es «positiva para ir a pacificar ese país» y agregó que su reunión con el presidente de Kenia «es para saber cuáles son los planes y nosotros ante una acción así tenemos que tomar las acciones de seguridad indicadas».

República Dominicana enfrenta en los últimos días un nuevo problema con Haití por la construcción de un canal del lado haitiano para desviar aguas del río Masacre que separa a los dos países y que según Abinader «es ilegal» y viola tratados.

También indicó que ese río nace y desemboca en República Dominicana y reiteró además que no se sentarán a dialogar hasta que se detenga la construcción del canal.

También que algunos presidentes y ministros le han llamado preocupados por la situación y tratando de mediar en el conflicto por el canal.

Sin embargo, según el mandatario, no es el Gobierno haitiano el responsable de la construcción sino «grupos anárquicos» sobre los que Haití no tiene control, pero no pudo indicar entonces cómo se solucionará el problema.

«Gran parte del territorio no lo controla el Gobierno», afirmó Abinader, quien no tiene previsto reunirse con el primer ministro del país vecino, Ariel Henry.

Abinader se reunirá el miércoles con el secretario general de la de la ONU y discutirá sobre el pedido de que permita el acceso de ayuda humanitaria para Haití ya que, asegura, no han recibido una petición formal del organismo.

Aseguró a los dominicanos que el país «no corre ningún riesgo en este momento» y que las pandillas que han sembrado el terror en Haití tampoco han ingresado a territorio dominicano.