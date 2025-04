Líderes mundiales lamentan la muerte del primer pontífice del continente americano y destacan su legado

Ciudad del Vaticano.- Francisco, el papa de los pobres, falleció este lunes en su residencia de la Casa Santa Marta, por un ictus, lo que causó un gran pesar y estupor entre los fieles, que en la víspera lo habían visto recorrer la plaza de San Pedro del Vaticano en su papamóvil menos de 24 horas antes.



“Con profundo dolor tengo que anunciar que el papa Francisco ha muerto a las 07.35 horas de hoy, el obispo de Roma ha vuelto a la casa del padre, su vida entera ha estado dedicada servicio del Señor y de su Iglesia y nos ha enseñado el valor del Evangelio con fidelidad, valor y amor universal y en manera particular a favor de los más pobres y marginados”, anunció en un vídeomensaje el camarlengo, el cardenal Kevin Joseph Farrell.



La repentina muerte del pontífice, tras haber superado una larga hospitalización de 38 días y dos crisis que pusieron su vida en peligro, llegó casi cuando menos se esperaba, en su convalecencia en Santa Marta.



Francisco había estado ausente en todos los ritos de la Semana Santa, pero hizo algunas apariciones sorpresa en la basílica de San Pedro y este domingo se presentó en el balcón de la logia central de la fachada para la bendición urbi et orbi, antes de recorrer la plaza en lo que ahora puede considerarse su último adiós a los fieles.



A pesar de que se le notaba muy ausente y con dificultad en los movimientos, el papa incluso detuvo el vehículo para bendecir a algunos niños, después de que por la mañana recibiera al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en su residencia para un breve saludo de Pascua.



Un ictus cerebral, la causa de la muerte



El papa falleció a causa de un ictus cerebral que le causó un coma y un fallo cardiocirculatorio irreversible, según el parte de defunción, constatada mediante un electrocardiograma, y que fue publicado por el Vaticano.



El documento, firmado por el director de Sanidad e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano, Andrea Arcangeli, certifica que Francisco había padecido un episodio de insuficiencia respiratoria aguda por una neumonía bilateral microbiótica, así como una bronquitis múltiple, hipertensión y diabetes.



El féretro fue velado en la capilla de su residencia por disposición en vida del pontífice, ya que antes de Francisco esto se hacía en la capilla del Palacio Apostólico.



El testamento: una tumba sencilla en Santa María la Mayor



Francisco dejó escrito en su testamento, que fue publicado este lunes, su voluntad de ser enterrado en una capilla en la basílica romana de Santa María la Mayor y en una tumba sencilla.



“Solicito que mi sepulcro sea preparado en el nicho de la nave lateral entre la Capilla Paulina (Capilla de la Salus Populi Romani) y la Capilla Sforza de la citada Basílica Papal como se indica en el documento adjunto. El sepulcro debe estar en la tierra; sencillo, sin decoración particular y con la única inscripción: Franciscus”, se lee en el testamento publicado tras su muerte a los 88 años.



El documento, que tiene fecha del 29 de junio de 2022, fue hecho público después de ser trasladado a la capilla de su residencia en la Casa Santa Marta y se divulgó junto al parte de defunción.



“Ofrecí al Señor el sufrimiento que se hizo presente en la última parte de mi vida por la paz en el mundo y la fraternidad entre los pueblos”, termina el testamento.



El funeral del papa, antes del domingo



El traslado del cuerpo del papa a la basílica Vaticana para el homenaje de todos los fieles podría tener lugar ya este miércoles 23 de abril, aunque las modalidades y la confirmación del traslado a la basílica del cuerpo para su exposición ante los fieles desde la capilla de la Casa Santa Marta se establecerán y comunicarán hoy, después de la primera Congregación de los Cardenales.



En las congregaciones de los cardenales, que desde hoy han sido llamados a Roma para participar en estas reuniones preparatorias, tendrán que elegir las fechas para el funeral y para el inicio del cónclave.



El Jubileo continuará, a pesar de la muerte del papa



El Jubileo, el evento católico que se celebra cada 25 años, no se interrumpe, a pesar de la muerte de Francisco, por lo que continuarán los eventos y celebraciones litúrgicas, informó la oficina de prensa del Vaticano.



Por el momento, el Vaticano sí que ha suspendido la canonización del joven italiano Carlo Acutis, que iba a celebrarse este 27 de abril, durante el Jubileo dedicado a los adolescentes, porque se trata de un evento que sólo puede autorizar un pontífice, según confirmó la Santa Sede en un comunicado.



El fallecimiento del pontífice se ha producido en pleno Jubileo de la Esperanza, convocado por él, que se inició el pasado 24 de diciembre y que terminará el 6 de enero de 2026.

Francisco es considerado el papa que más veló por los desvalidos.

Condolencias



El presidente estadounidense Donald Trump rindió tributo al papa Francisco y dijo “descansa en paz”, en un corto mensaje en su red social Truth Social.



“¡Descansa en paz, papa Francisco! ¡Que Dios lo bendiga a él y a todos quienes lo amaron!”, escribió Trump sobre el pontífice, muerto este lunes a los 88 años.



Mientras la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, encabezó los homenajes al papa Francisco por parte de líderes políticos de todo el mundo, y lo elogió como “un gran hombre y un gran pastor”.

Durante los honores se destacó el compromiso del papa de hablar en nombre de los pobres, pero la amplitud de las reacciones puso de manifiesto su influencia global.



El presidente de Rusia, Vladimir Putin, elogió a Francisco, no solo como defensor de “los altos valores del humanismo y la justicia”, sino también como alguien que fomentó el diálogo con la Iglesia Ortodoxa Rusa. Putin dijo que había hablado con Francisco en varias ocasiones, y añadió que: “Siempre guardaré los más gratos recuerdos de él”.



El presidente de Argentina, Javier Milei, expresó el pesar por la muerte de su compatriota, de quien destacó su “incansable lucha para proteger la vida desde la concepción” y su voluntad de “llevar austeridad a la Santa Sede”.



El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que “el mundo pierde una voz de respeto y acogida al prójimo”, y destacó su “forma incansable de llevar amor a donde existía odio”. Al igual que Milei, Lula decretó siete días de luto oficial.



La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, resaltó la cercanía con los pobres y los “más humildes” del papa Francisco. “Fue un humanista, un hombre que estuvo cerca del más humilde, de los pobres”, declaró la primera mandataria mexicana.



El primer ministro de Canadá, Mark Carne, recordó que en la reunión del Vaticano en 2014, el papa lanzó un desafío que lo ha guiado desde entonces: “Comparó a la humanidad con el vino -rica, diversa, llena de espíritu-, y al mercado con la ‘grappa’ -destilado, intenso y, en ocasiones, desconectado”.



Gustavo Petro, presidente de Colombia, destacó que Francisco “comprendió perfectamente su papel como líder espiritual en la gran lucha por la vida. En las causas codiciosas de la extinción”.



Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su “profundo pesar” por el fallecimiento del papa y lo describió como un “líder espiritual transformador” que “no dudó en incomodar a los poderosos con la verdad del Evangelio”.



Desde Chile, Gabriel Boric subrayó que Francisco “hizo un genuino esfuerzo por acercar la iglesia al pueblo en un mundo donde lo espiritual pareciera haber pasado a un segundo plano”.



Daniel Noboa, primer mandatario de Ecuador, afirmó que el mundo ha perdido un líder espiritual que se destacó por su “valentía de hacer las cosas diferentes, su sencillez y su fe” con la que marcó una era.



A nombre de todos los panameños, su Gobierno y su familia, José Raúl Mulino, presidente de Panamá, trasladó su “sentimiento y profundo” por la muerte del papa y dijo que su “paso por el Vaticano dejó grandes huellas y en los corazones del mundo grandes simpatías, aprecios y reconocimientos”.



Santiago Peña, jefe de Estado de Paraguay, consideró que el papa “fue un testimonio de fe, humildad y amor al prójimo” y “deja un legado de servicio y compromiso con los más vulnerables”.



También se pronunció la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien destacó que el papa fue “un gran guía espiritual, cercano a los humildes, defensor de la paz, de los migrantes, de la justicia y del cuidado de nuestra casa común”.



Desde Bolivia, el mandatario Luis Arce definió al papa como “un amigo incondicional de la Patria Grande y ferviente defensor de los más vulnerables”, y destacó sus mensajes en favor del medioambiente.

En representación de El Salvador, el vicepresidente Félix Ulloa aseguró que Francisco “le dio un nuevo rostro a la Iglesia católica que la acercaron más a Dios”.



El Gobierno de Costa Rica extendió sus condolencias a la comunidad católica mundial, a la Santa Sede y a la familia de Jorge Mario Bergoglio por la partida de un “líder espiritual que dejó un legado histórico de humildad, amor por el prójimo, compromiso social y promoción de la paz”.

Reacciones