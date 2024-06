ESCUCHA ESTA NOTICIA

Washington, 28 jun (EFE).- El expresidente estadounidense Bill Clinton (1993-2001) mostró este viernes su apoyo al actual aspirante del Partido Demócrata a las elecciones de noviembre, Joe Biden, tras su actuación en el debate contra el republicano Donald Trump y afirmó que lo que realmente importa son «los hechos y la historia».



«Dejaré la valoración del debate a los analistas, pero esto es lo que sé: lo que importa son los hechos y la historia», afirmó Clinton en su cuenta de X.



«Joe Biden nos ha dado 3 años de liderazgo sólido, estabilizándonos tras la pandemia, creando un número récord de nuevos empleos, logrando avances en la solución de la crisis climática y poniendo en marcha un esfuerzo exitoso para reducir la inflación, todo ello mientras nos saca del atolladero en el que nos dejó Donald Trump. Eso es lo que realmente está en juego en noviembre», subrayó.



Biden, de 81 años, ha visto su candidatura debilitada como aspirante demócrata a los comicios de noviembre tras ese cara a cara con Trump en el que se mostró torpe físicamente y por momentos titubeante, incoherente y sin acabar alguna frase, lo que ha provocado que las encuestas den por claro ganador al republicano.



Pese a todo, el actual inquilino de la Casa Blanca hizo frente este viernes a las crecientes críticas defendiendo tanto su legado como su capacidad para estar otros cuatro años en el poder.



«No me presentaría de nuevo si no creyera con todo mi corazón y mi alma que puedo hacer el trabajo. Hay demasiado en juego», dijo en un acto de campaña en Raleigh, en Carolina del Norte.



El mandatario admitió que no camina «con tanta facilidad» como solía, que no habla de manera «tan fluida» y que no debate tan bien como en el pasado. «Obviamente sé que no soy un hombre joven. Pero esto es lo que sé. Sé decir la verdad. Sé hacer mi trabajo», subrayó.