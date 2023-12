Capturan a caimán de 12 pies que paseaba en plaza comercial de Florida

Equipos de rescate y salvamento en Florida capturaron a un caimán de 12 pies en la plaza comercial Coconut Point en la localidad de Estero. El hecho ocurrió mientras muchas personas hacían sus compras navideñas.

“Nuestros amigos de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) respondieron a la escena y, en un esfuerzo conjunto, pusimos a salvo a este enorme animal”, escribió la agencia.

El video publicado muestra a unas ocho personas cargando al enorme reptil para subirlo a la parte trasera de un camión, incluido un hombre que sostenía su gran cola como si fuera la rama de un árbol.

“Nunca hay un momento aburrido mientras patrullamos aquí en el condado de Lee, ¿eh?”, escribió la oficina del sheriff.

Los detalles de la persona que encontró al caimán no se revelaron. Pero se consideró una amenaza para la gente después de hallarse detrás de una tienda Five Below, indicó la FWC en un informe.

El animal se encuentra ahora en la granja Townsend & Sons , a unas 45 millas de distancia en LaBelle, indicó la comisión a McClatchy News en un correo electrónico.