NUEVA YORK.- El comisionado del Departamento de Transporte (DOT) en esta ciudad, Ydanis Rodríguez, y el doctor Rubén Peralta, Director Médico Adjunto del Centro y Programas de Trauma Hamad del Estado de Qatar, iniciaron conversaciones a fin de establecer niveles de colaboración que puedan ser útiles en la República Dominicana, país de origen de ambos.

Buscan que sus experiencias sean útiles en dominicana, llevando mayor seguridad en la red vial a peatones, ciclistas y vehículos, cada uno en sus respectivas áreas, uno en el transporte y el otro en la salud.

Durante un reciente encuentro en la oficina de Rodríguez se trataron diversos temas relacionados a la seguridad que interactúan con otros medios de transportes en las grandes ciudades del mundo.

El doctor Peralta ha dirigido la parte médica en eventos deportivos de gran importancia como las carreras de Fórmula Uno (F1) en Abu Dhabi, y recientemente tuvo un rol prominente en el equipo médico asignado en el mundial de fútbol de la FIFA 2022.

Mientras, Rodríguez tiene bajo su responsabilidad el maratón de New York (TCS New York City Marathon) y el segundo tour de ciclismo más grande del mundo, el TD Five Boro Bike Tour, que será celebrado el próximo 7 de mayo entre otros eventos de gran importancia.

Los dos profesionales mantienen una conexión permanente con la RD pese a sus grandes responsabilidades y los innumerables compromisos fruto de sus respectivas funciones.

Se comprometieron a usar su liderazgo y experiencias para explorar formas de ayudar a desarrollar proyectos que impacten positivamente la vida de los dominicanos que residen en su tierra natal.

Tanto el doctor Peralta como el comisionado Rodríguez fueron finalistas en el Premio Oscar de la Renta, acto celebrado recientemente en el país caribeño, y el primero resultó el ganador entre diversas personalidades quisqueyanas.