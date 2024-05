El reconocimiento de Palestina como Estado por parte de España, Irlanda y Noruega ha sido acogida con apoyo desigual por la comunidad internacional: desde el respaldo incondicional de los países árabes, hasta el rechazo estadounidense, pasando por el distanciamiento de potencias como Francia o China.



Madrid, Oslo y Dublín anunciaron este miércoles ese reconocimiento -que será formalizado el 28 de mayo y que ya ha sido adoptado por más de 140 de los 193 países miembros de la ONU-, en una decisión coordinada con la que confían en contribuir a la paz y la estabilidad en Oriente Medio. Más allá de los agradecimientos y la evidente satisfacción mostrados por el presidente palestino, Mahmud Abás, y de la organización islamista Hamás, La Liga Árabe, integrada por 22 Estados, también mostró su agradecimiento a los tres Estados. “Saludo y agradezco a los tres países por este paso que los pone en el lado correcto de la historia de este conflicto”, dijo el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgheit, en un comunicado en el que felicitó a Palestina “por este paso positivo”. “Invito a los Estados que aún no lo han hecho a seguir el ejemplo de los tres países” que dieron un paso de “principios y valentía”, añadió el máximo responsable del organismo panárabe.



Rechazo claro de Israel y EE.UU.



Israel decidió llamar a sus embajadores en Madrid, Dublín y Oslo en un abierto rechazo a esta iniciativa y su primer ministro, Benjamín Netanyahu, dijo que a la “maldad (de los palestinos) no se le puede dar un país”.



Otros miembros del Ejecutivo israelí fueron igual de contundentes, como el ministro de Finanzas de Israel, el colono ultraderechista Bezalel Smotrich, que propuso crear un asentamiento ilegal en Cisjordania ocupada por cada país que reconozca unilateralmente al Estado palestino.



Estados Unidos mostró también su oposición y un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional afirmó a CNN que aunque “el presidente (Joe Biden) es un firme partidario de una solución de dos Estados y lo ha sido durante toda su carrera”, él cree que “un Estado palestino debería realizarse mediante negociaciones directas entre las partes, no mediante un reconocimiento unilateral”.



El pasado 19 de abril, Estados Unidos vetó en el Consejo de Seguridad una resolución que abría la puerta a la entrada de Palestina como miembro de pleno derechos de la ONU, de la que ahora es solo estado observador. La resolución presentada por Argelia en nombre del Grupo Árabe de Naciones Unidas, cosechó 12 votos favorables, las abstenciones de Reino Unido y Suiza y el voto en contra de Estados Unidos, lo que subrayó el aislamiento de Estados Unidos frente a la mayoría de la comunidad internacional en este sentido.



Fuera de Europa, China -que reconoció el Estado Palestino en 1988- ha reaccionado al anuncio asegurando que la prioridad es “alcanzar un alto el fuego inmediato” en Gaza. El portavoz de Exteriores Wang Wenbin se limitó a señalar que “China cree que la prioridad es implementar de forma efectiva la Resolución 2728 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y garantizar un alto el fuego.

Distanciamiento de algunas naciones

Muchos países europeos como Francia y Bélgica se han distanciado del paso dado por sus socios de España, Noruega e Irlanda y, aunque han insistido en su apoyo a la solución de los dos estados -uno israelí y otro palestino-, han puesto énfasis en que no es el momento de su reconocimiento sino de lograr una tregua. Para Francia, el reconocimiento de Palestina “no es un tabú”, pero debe hacerse “en el momento adecuado” para que “sea decisivo”, afirmó su ministro de Exteriores, Stéphane Séjourné. En esta línea, el primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, rechazó el reconocimiento inmediato.