Naciones Unidas. Estados Unidos delegó en Kenia la definición y las necesidades de la fuerza multinacional que irá a Haití, aunque se comprometió a propiciar una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que dé cobertura a ese despliegue.



En la presentación del programa mensual de trabajo del Consejo de Seguridad, la embajadora de Estados Unidos (que este mes tiene la presidencia rotatoria), Linda Thomas-Greenfield, no quiso especificar cuál será la contribución concreta de su país una vez que Kenia ha anunciado que está lista para liderar la misión haitiana y aportar un millar de policías.



“Vamos a trabajar en una resolución que respalde esa iniciativa, para dar a los kenianos lo que precisan para establecer su presencia en Haití”, dijo la embajadora, que tampoco dio por segura que esa resolución se vaya a presentar este mes.



Preguntada sobre si temía que Rusia se oponga a esa fuerza, dado que últimamente suele mostrar su oposición casi a cualquier iniciativa que apoye Estados Unidos en la ONU, Thomas-Greenfield se mostró optimista porque percibe “un sentimiento de que la situación requiere la atención del Consejo”, y por ello confió en que el consenso se imponga entre sus miembros.



La diplomática precisó una vez más que no se trata de una fuerza de interposición al uso, sino de “una acción policial para estabilizar el país y que (Haití) pueda así retomar el proceso político”.



Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, celebró también ayer el ofrecimiento de Kenia de liderar la fuerza multinacional y pidió a más países que se sumen. “El secretario general reitera su llamamiento al Consejo de Seguridad a apoyar esta operación internacional -que no se hará bajo bandera de la ONU- y anima a los Estados miembros, particularmente de la región (americana), a unir fuerzas con Kenia”, dijo su portavoz, Farhan Haq.