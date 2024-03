ESCUCHA ESTA NOTICIA

Agencias.- Estados Unidos no planea llevar a cabo una evacuación de sus ciudadanos atrapados por la violencia en Haití, pero se compromete a mantener contacto con ellos para proporcionar información sobre cualquier cambio que les permita salir por vías legales.

«Siempre planificamos todo tipo de contingencias. Pero no, no estamos planeando activamente ninguna evacuación», declaró el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, durante una conferencia de prensa el jueves, al ser cuestionado sobre este tema.

Miller señaló que desde 2020, Estados Unidos ha mantenido a Haití en un nivel 4 con respecto a su Aviso de Viaje, indicando que «durante cuatro años hemos estado diciéndoles a los estadounidenses que no vayan a Haití; no viajen allí, no es seguro hacerlo; y para aquellos que están allí, váyanse tan pronto como puedan hacerlo sin ponerse en riesgo».

Además, Miller fue preguntado sobre la cantidad de ciudadanos estadounidenses que se encuentran en territorio haitiano actualmente. El portavoz admitió que no tienen una estimación precisa, ya que muchos ciudadanos no se registran en la embajada, lo que dificulta al Departamento de Estado tener un número exacto.