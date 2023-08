Email it

Ciudad de Guatemala. Los guatemaltecos eligen este domingo, en segunda vuelta, su nuevo presidente que gobernará el país a partir del 14 de enero próximo por un período de cuatro años.



La competencia es entra la ex primera dama Sandra Torres Casanova y el académico Bernardo Arévalo de León.



Torres Casanova dijo que esta elección es una lucha entre quienes quieren proteger a la familia y quienes la quieren destruir.



La candidata, de 67 años, lucha por tercera vez consecutiva en un balotaje por la presidencia, después de caer ante Jimmy Morales en 2015 y Alejandro Giammattei en 2019.



En la primera vuelta del 25 de junio, Torres Casanova consiguió casi 900,000 votos y se agenció el primer lugar entre 19 candidatos.



De acuerdo con la última encuesta, publicada esta semana por la firma Cid Gallup, Torres Casanova tiene un 39 % de intención de voto, por detrás de su contrincante Bernardo Arévalo De León, del Movimiento Semilla, quien acumula el 63 %.



El estudio fue realizado con una muestra de 1,819 ciudadanos entre el 4 y 13 de agosto para la organización privada Fundación Libertad y Desarrollo.



“Nos quieren robar las elecciones”, dijo Torres Casanova durante su cierre porque, según ella, el proceso electoral está plagado de irregularidades.



Además, la candidata de la UNE agradeció a los alcaldes de todas las regiones del país y de diferentes partidos políticos que se han aliado a su proyecto de cara a la elección del domingo.



La veterana política, quien fue la primera dama de Álvaro Colom entre 2008 y 2012, enfrentará al sorpresivo Arévalo de León que logró avanzar a la segunda vuelta con un fuerte voto urbano pese a no ser favorecido por las encuestas.



Desde entonces, el proceso electoral en Guatemala se ha visto alterado por los intentos del Ministerio Público (Fiscalía), cuya cúpula está sancionada por Estados Unidos, de suspender la candidatura de Arévalo de León y su partido.



Candidato progresista



Arévalo de León, de 64 años, busca llegar a la presidencia de Guatemala y así emular el Gobierno de su padre, Juan José Arévalo Bermejo, quien entre 1945 y 1951 consolidó una de las Administraciones más relevantes en la historia del país.



De la mano del partido Movimiento Semilla, el candidato progresista pretende devolver a Guatemala una “primavera” similar a la del Gobierno de su progenitor, una etapa durante la cual se alcanzaron importantes avances en favor de los ciudadanos, como el Seguro Social y la libertad de emisión del pensamiento.



“Yo no soy mi padre”, señaló Arévalo de León el miércoles en el cierre de su campaña. “Pero recorro el mismo camino que él construyó y lo vamos a recorrer juntos como pueblo. Tengo el mismo anhelo que él y los revolucionarios de 1944”, añadió acto seguido frente a una gran multitud en la Plaza de Constitución de Ciudad de Guatemala.



Todas las encuestas colocaban a Arévalo de León en una séptima u octava posición entre los casi veinticinco candidatos presidenciales que participaron en las elecciones del pasado 25 de junio.

Sin embargo, Arévalo de León, encabezando el Movimiento Semilla, que fundó junto a un grupo de académicos y estudiantes desde 2015, arrasó con el voto urbano y logró el segundo puesto de los comicios.

EE.UU. espera una segunda vuelta “libre

Estados Unidos espera que la segunda vuelta electoral en Guatemala del domingo se lleve a cabo de manera “libre, justa y transparente”, dijo el encargado del Departamento de Estado para Latinoamérica, Brian Nichols. “El verdadero poder de la democracia se basa en el respeto a la voluntad del pueblo”, escribió Nichols en su cuenta de Twitter. El diplomático ha pedido en repetidas ocasiones al Gobierno que no interfiera en la segunda vuelta electoral.