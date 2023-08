Hombre agarra y salva a niña de 3 años que cayó de un quinto piso

Las redes sociales viralizaron el caso de Mattia Aguzzi, un hombre de 37 años que salvó a una niña de morir luego de caer de un quinto piso en la ciudad de Turín, Italia.

De acuerdo con los reportes oficiales, ambos involucrados sufrieron heridas debido al impacto. Sin embargo, la acción del sujeto logró que la infante no perdiera la vida, y únicamente se tratara de unas cuentas heridas.

Reportes periodísticos apuntan a que Mattia Aguzzi caminaba por las calles de dicha ciudad en compañía de su novia Gloria. De pronto escuchó los gritos de una menor que provenían de un balcón. La escena fue desgarradora y la pareja decidió ayudar en lo que fuera necesario.

Incluso, la propia primera ministro de Italia, Giorgia Meloni, se refirió al caso en su cuenta en Twitter.

Poteva trasformarsi in tragedia la vicenda di una bimba caduta dal 5° piano di un balcone in un edificio a Torino. Ma grazie alla prontezza di Mattia Aguzzi, che l'ha vista precipitare e afferrata al volo, la sua vita è salva. Tanto onore e gratitudine per questo giovane eroe. pic.twitter.com/B6yzkEYZan