Email it

Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instó a crear centros electorales en el “epicentro de cada comunidad” para facilitar el proceso de votación de los ciudadanos en las próximas elecciones en el país, donde está previsto que se celebren las presidenciales en 2024.



“Esa es una labor del Poder Electoral, pero siempre he pensado, (…) hay que crear nuevos centros electorales y que los centros electorales estén en el epicentro de cada comunidad”, dijo el jefe de Estado en una actividad, en una barriada de Caracas, transmitida por el canal estatal VTV.



En este sentido, el mandatario aseguró que, al habilitar nuevos centros, será más “fácil para la gente ir a votar”, y los electores no tendrán que trasladarse “un kilómetro, dos kilómetros, tres kilómetros” para ello.

Venezuela, que cuenta con más de 14.000 centros de votación, tiene previsto celebrar el próximo año las elecciones presidenciales, en las que la oposición buscará derrotar al chavismo, en el poder desde 1999, y el oficialismo asegurarse seis años más de Gobierno.



El pasado viernes, Maduro ordenó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) “activar todos los preparativos territoriales” para el desarrollo de un plan de seguridad para las elecciones, “cuando toque”.

Afirmó entonces que el país caribeño tiene “el mejor” sistema electoral “del mundo, el más transparente, el más confiable” y “el más completo”.



Actualmente, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría oficialista, se encuentra en proceso de deliberación para elegir a nuevos rectores electorales, desde el pasado 10 de agosto, cuando recibió la lista definitiva de los 104 aspirantes a conformar el Consejo Nacional Electoral (CNE), entre los que deberán escoger, en un lapso de 10 días, a las 15 nuevas autoridades del ente.