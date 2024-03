Padre es acusado de drogar a niñas de 12 años en la pijamada de su hija

A un hombre de Oregón (EEUU) se le acusa de agregar sedantes a batidos y dárselos a varias niñas amigas de su hija durante una fiesta de pijamada en su casa, según documentos judiciales.

Michael Meyden, de 57 años y residente de Lake Oswego, supuestamente drogó a tres de las amigas de su hija, mientras se quedaban a dormir en la noche del 25 de agosto de 2023.

Una de las tres niñas le envió un mensaje de texto a su madre a la 1:45 a.m. Allí le pide que la buscara en la casa de Lake Oswego antes de perder el conocimiento.

«Mamá, por favor, recógeme y di que tuve una emergencia familiar. No me siento segura. Puede que no responda, pero por favor ven a buscarme. Por favor. ¡¡POR FAVOR!!», decía el mensaje, según la policía.

Las niñas terminaron hospitalizadas y dieron positivo por benzodiazepina, un medicamento psicotrópico con efectos sedantes, que se usan en medicina para tratar el trastorno de ansiedad, el insomnio y otros trastornos del estado de ánimo.

¿Cómo drogó a las niñas?

Al parecer, el hombre mezcló batidos de mango con el medicamento. Una de las niñas dijo que no le gustó la bebida, pero Mayden insistió en que debían beberla.

Una de las adolescentes recordó sentirse “mareada, acalorada y torpe” después de beber el batido. Posteriormente, se desmayó, cayendo en un «sueño profundo que nunca antes había experimentado», según la declaración jurada.

Después de que una de las víctimas fue rescatada de la fiesta de pijamas, sus padres llamaron a las familias de las otras niñas para que las llevaran a casa. Cuando las familias llegaron alrededor de las 3:00 a.m., Meyden se resistió a dejar que las niñas se fueran, según las autoridades.

A Mayden se le acusa de tres delitos graves por provocar que otra persona ingiera una sustancia controlada, tres delitos graves por aplicar una sustancia controlada de la lista IV al cuerpo de un menor y tres delitos menores por entregar a un menor una sustancia controlada de la lista IV, según el informe de arresto.

El hombre se declaró inocente durante su lectura de cargos el miércoles en el Tribunal de Circuito del Condado de Clackamas y su fianza se fijó en 50.000 dólares.