Pedro Sánchez anuncia posible renuncia a la presidencia de España tras denuncias contra su esposa

Pedro Sánchez, presidente de España, anunció la cancelación de su agenda con la finalidad de «reflexionar» sobre su continuidad al frente del Ejecutivo o «renunciar a este alto honor», tras la denuncia contra su esposa por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción.

«Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena. Pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política», indicó el mandatario mediante un comunicado publicado en X (antes Twitter).

De acuerdo con Pedro Sánchez, los hechos contra su esposa no sería más que un «ataque sin precedentes», que le llevan a cuestionarse «si merece la pena» quedarse como jefe del Ejecutivo.

Cabe indicar que Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, es investigada por el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ante la denuncia que presentó el sindicato Manos Limpias.

Para el jefe del Ejecutivo español, Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular) y Santiago Abascal (Vox) “son colaboradores necesarios” de un “atropello tan grave como burdo”. Además, señaló a “una galaxia digital ultraderechista y la organización Manos Limpias” como parte de este “ataque”.

“De hecho, fue el Sr. Feijóo quien denunció el caso ante la Oficina de Conflicto de Intereses, pidiendo para mí de 5 a 10 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público», recordó.

«Necesito parar y reflexionar» dijo Pedro Sánchez

«Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es: ¿merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé. Este ataque no tiene precedentes. Y es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa», fueron algunas de las palabras de Pedro Sánchez dentro del documento que compartió mediante su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Además, el gobernante calificó lo sucedido como una “estrategia de acoso y derribo” que “lleva meses perpetrándose” y de la que culpa al Partido Popular (PP), Vox y las terminales mediáticas de la derecha. “No me sorprende la sobreactuación del Sr. Feijóo y el Sr. Abascal”, aseguró, unas horas después de la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en la que el propio Sánchez expresó que confía en la justicia.

Según El Confidencial, fue el ultraderechista Miguel Bernad, director de la organización Manos Limpias, quien realizó la denuncia contra Gómez por su trabajo en el IE Africa Center y supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Como se sabe, Bernad resultó absuelto de la acusación de instrumentalizar causas judiciales para extorsionar a bancos y a empresas.

Una denuncia basada en «supuestas informaciones»

Mediante el documento, Pedro Sánchez señala que “la denuncia de Manos Limpias se basa en supuestas informaciones de esa constelación de cabeceras ultraconservadoras”, las cuales se encuentran en una “campaña” contra él y su familia.

“Como es lógico, Begoña defenderá su honorabilidad y colaborará con la Justicia en todo lo que se la requiera para esclarecer unos hechos tan escandalosos en apariencia, como inexistentes”, apuntó.

Asimismo, Sánchez afirma que la denuncia del pseudosindicato se basó en “supuestas informaciones”, ya que desde el Ejecutivo “se desmintieron las falsedades vertidas. Al tiempo que Begoña ha emprendido acciones legales para que esos mismos digitales rectifiquen”, sentenció.