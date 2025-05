La visita del presidente de China, Xi Jinping, a la capital rusa, Moscú, con motivo de participar en los eventos dedicados al 80.° aniversario de la victoria de la URSS sobre la Alemania nazi en la Gran Guerra Patria, consolidó una vez más la asociación de cooperación estratégica integral entre los dos países, afirmó este sábado el ministro de Exteriores chino, Wang Yi.

En sus declaraciones ante la prensa, el canciller chino informó que, durante su estancia en Rusia, del 7 al 10 de mayo, el presidente asistió a casi 20 eventos bilaterales y multilaterales, en los que discutió los principales planes para la cooperación estratégica entre Moscú y Pekín en varios campos. “Esta visita miró atrás, miró hacia el futuro, heredó la amistad y defendió la justicia, y fue un completo éxito“, resumió Wang.

“Envió un fuerte mensaje de los tiempos: que las relaciones entre China y Rusia son sólidas como una roca, que los resultados de la victoria de la Segunda Guerra Mundial no pueden ser cuestionados y que el mundo quiere justicia y no hegemonía”, aseveró el alto cargo, calificando la visita de “gran importancia histórica”.

En la misma línea, Wang aseveró que Vladímir Putin y Xi Jinping se han reunido más de 40 veces, por lo que han establecido “una profunda confianza mutua y una sincera amistad”. Durante varias reuniones a pequeña y gran escala, las dos partes reiteraron que siempre se consideran mutuamente como socios prioritarios de cooperación y resistirán conjuntamente cualquier intento de interferir y socavar su amistad tradicional, así como aportar al desarrollo y estabilidad mundial, señaló el canciller.

Además, recalcó que, mientras Moscú y Pekín “se mantengan hombro con hombro y colaboren estrechamente, el orden internacional no será un caos, la justicia mundial no caerá y la política de poder no prevalecerá”. En este sentido, recordó que Xi Jinping expresó que las relaciones entre las dos naciones tienen “una clara lógica histórica” y “una profunda herencia civilizatoria“, por lo que su colaboración y unión no podrán ser obstaculizadas por terceros países.

“El presidente [Xi] subrayó que Rusia y China siempre han estado en el mismo barco y se han apoyado mutuamente, y que su amistad es inquebrantable“, enfatizó Wang, agregando que “los intentos de abrir una brecha” entre ambas naciones solo representan “un sueño imposible“.