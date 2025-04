Moscú. El presidente ruso, Vladímir Putin, celebró este viernes unas productivas negociaciones sobre Ucrania con el emisario especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, las primeras que salen a la luz desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.



“Productivas negociaciones con Witkoff”, escribió Kiril Dmítriev, enviado presidencial ruso para asuntos económicos, en su cuenta de X.



Con ese fin, Putin se desplazó a San Petersburgo, donde el avión del negociador estadounidense hizo una escala antes de viajar a Omán para participar en negociaciones con Irán sobre su programa nuclear.



Witkoff había viajado en otras dos ocasiones a Rusia en los últimos dos meses, pero el Kremlin no había ofrecido nunca imágenes del encuentro.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, explicó que esas visitas nunca fueron secretas, pero que las negociaciones con EE.UU. son “un proceso cerrado”.



Según se pudo apreciar en el video publicado en Telegram por el Kremlin, Putin recibió a Witkoff en la Biblioteca Presidencial Boris Yeltsin de la antigua capital imperial.



En las imágenes se vio como Putin y el enviado de la Casa Blanca se daban un apretón de manos antes de retirarse para conversar a una sala privada.



Se desconocen los resultados de la reunión, que se prolongó por espacio de cuatro horas, aparte del breve comentario de Dmítriev, que también asistió al encuentro.



Lo que se conoce es que Witkoff aseguró en su momento que Ucrania tendría que realizar concesiones territoriales, en alusión a que deberá aceptar la anexión rusa de la península de Crimea y de otras cuatro de sus regiones, algo a lo que se opone terminantemente Kiev y, según la prensa, algunos asesores de Trump.



Previamente, Peskov explicó que la reunión era una buena oportunidad para “transmitir a Witkoff los principales elementos de la postura rusa y sus mayores preocupaciones”, pero añadió que “no hay que esperar avances”.



Trump apremia a Putin



Poco antes de que comenzara la reunión, el presidente de EE.UU., Donald Trump, llamó a Rusia a dar pasos para poner fin a las hostilidades en Ucrania. “Rusia tiene que moverse. Demasiada gente está muriendo, miles a la semana, en esta guerra terrible y sin sentido. Una guerra que no debería haber pasado nunca, que no hubiese ocurrido de haber sido presidente”, aseguró Trump en Truth Social.



Además, la Casa Blanca informó que Trump está frustrado tanto con Ucrania como con Rusia debido a la falta de avances en las negociaciones de paz. “El presidente ha sido muy claro al manifestar su continua frustración con ambos bandos en este conflicto y desea ver el fin de la guerra”, aseguró Karoline Leavitt, portavoz de Trump.

Socios de Ucrania prometen 21,000

Los países aliados de Ucrania se comprometieron a proporcionar alrededor de 21,000 millones de euros en apoyo militar para que ese país haga frente a la invasión rusa, y tanto el estado ucraniano como Alemania han manifestado que no ven cerca el fin de la guerra.



La cifra se anunció tras la vigésimo séptima edición del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, que reúne a unos 50 países para impulsar el apoyo militar a Kiev.