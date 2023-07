Email it

Washington. La candidata presidencial de Guatemala Sandra Torres instó a su rival, Bernardo Arévalo de León, a que salga a “aclarar” las acusaciones por corrupción contra su partido, el Movimiento Semilla, un caso que la comunidad internacional ha calificado de persecución política.



“Si el otro partido tiene un problema penal, hay que separarlo del tema administrativo. Tendrán que aclarar su situación”, dijo Torres durante una charla en el centro de pensamiento Atlantic Council, en Washington, donde subrayó que “nadie está sobre la ley”.



La candidata de Unidad Nacional de la Esperanza y ex primera dama viajó a la capital estadounidense para sostener reuniones en medio del polémico proceso electoral de Guatemala, donde la Fiscalía está intentando apartar del proceso a Arévalo de León, quien pasó a segunda vuelta con Torres.



La aspirante presidencial dijo que no ve ningún “problema” de cara a la segunda vuelta del 20 de agosto, dado que la Corte de Constitucionalidad ya ha determinado que ellos dos serán los candidatos.



Sin embargo, opinó que Arévalo de León debe dar explicaciones sobre el caso de las supuestas firmas falsas que habría recabado el Movimiento Semilla para constituirse, según denuncia la Fiscalía guatemalteca.



“Todavía estamos esperando a que ellos salgan a aclarar esas 5,000 firmas. Que la comunidad internacional sepa”, afirmó Torres, quien considera que su rival tiene “un discurso inadecuado e inapropiado”.



El Ministerio Público de Guatemala, cuya cúpula está sancionada por Estados Unidos por corrupción, intentó primero sin éxito frenar la ratificación de los resultados de la primera vuelta por parte del Tribunal Supremo Electoral y luego quiso inhabilitar a Semilla.



Torres expresó desconfianza hacia “el sistema de transmisión de datos” del Tribunal Electoral, y advirtió de que no quiere “sorpresas” en la segunda vuelta.