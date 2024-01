Nueva York. El expresidente de Estados Unidos Donald Trump subió al estrado ayer para testificar brevemente en su juicio por difamación contra la escritora E. Jean Carroll.



Antes de que el favorito para la nominación presidencial republicana de 2024 fuera llamado al estrado, el juez Lewis Kaplan apalabró con su abogada, Alina Habba, las preguntas que se le harían al magnate.



En este juicio Trump responde a las acusaciones de difamar a la escritora cuando aseguró, en 2019, que no conocía a la escritora, y que su confesión -hecha ese mismo año- de que el expresidente había abusado sexualmente de ella en la década de los noventa era falsa.



Trump tenía prohibido hacer mención a un juicio anterior en el que, el pasado mayo, un jurado condenó le condeno por abuso sexual, difamación a la escritora y a pagar un monto de 5 millones de dólares.



Es decir, Trump no podía decir directamente ante el jurado lo que ya ha dicho en muchas otras ocasiones: que no agredió sexualmente a Carroll, que no la conocía o que ella mintió sobre la acusación de violación.



Pero su abogada sí pudo preguntar si seguía sosteniendo el testimonio que dio en octubre de 2022 -declaraciones que pudo ver el jurado en un vídeo- y Trump respondió muy serio: “Cien por ciento sí”.