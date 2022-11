Email it

El fiscal anticorrupción Wilson Camacho respondió este viernes al juez Juan Francisco Rodríguez Consoró quien arremetió contra el Ministerio Público por la investigación penal que se abrió en su contra, y dijo que en el país “ya no hay intocables”.



Ante lo dicho por el magistrado de que lo investigan por desfavorecer al Ministerio Público con uno de sus fallos, Camacho indicó que la pesquisa en su contra inició en la Inspectoría del Poder Judicial, que luego los apoderó del proceso al encontrar infracciones penales.



“Esa su investigación empezó en el ámbito disciplinario y ha sido la Inspectoría del Poder Judicial que, al avanzar su investigación, ha encontrado indicios que dan razón paga abrir una investigación penal y correctamente lo ha enviado hacia el Ministerio Público y nosotros estamos haciendo lo que le ley nos manda a hacer”, manifestó.



El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sostuvo, además, que Rodríguez Consoró fue suspendido de sus funciones en medio de una investigación disciplinaria, que luego pasó a ser penal.



Al preguntársele qué cree de que el juez habló en detrimento del Ministerio Público y no del Poder Judicial, Camacho expresó que esta es una actitud común entre los investigados y que no los detendrá de investigar este caso.



“Hay que recordar que en República Dominicana ya no hay intocables, cualquier persona de la que el Ministerio Público tenga información que ha violado la ley, será investigado”, manifestó.



Dijo que “nadie debe morirse en la víspera”, e invitó a los periodistas que loa abordaron a esperar los resultados de estas pesquisas, de la que informó están avanzados.



Cuando se le preguntó cuál es la razón de la investigación (que inició en junio), el fiscal dijo que no puede dar detalles, pero que “sí estamos partiendo del propio envío e informe de la Inspectoría del Poder Judicial”.



“Nuestras investigaciones en todos los casos siguen el mismo ciclo lógico y cuando ese ciclo se complete entonces tomaremos decisión al respecto”, concluyó.



Ayer, el juez Rodríguez Consoró, aseguró que la pesquisa en su contra es una “avasallante persecución”, que está basada en “innumerables injurias y calumnias”.



Manifestó que la investigación que abrió el Ministerio Público se debió a que no falló a su favor cuando dictó auto de no ha lugar a los imputados de la venta irregular del sector Los Tres Brazos, con lo que los liberó de ir a juicio.



“La Pepca, al no resultar beneficiada por una resolución nuestra, sale de los estrados no a preparar la apelación del caso, conforme al doble grado de jurisdicción acordado por la ley, sino que sale a perseguir al juez que ha juzgado conforme la justicia y los parámetros legalmente establecidos, porque el deseo del Ministerio Público no ha sido satisfecho”, manifestó.



Mediante una carta, el magistrado dijo que durante el ejercicio de sus funciones siempre ha actuado de manera correcta.



“Sepa el país, que durante mi ejercicio en estas dignas funciones de juez, he actuado rectamente, apegado a la Constitución, a la ley, la ética y la moral, que no tengo nada que temer ni nada que esconder, todo lo contrario, exhibo con mucho orgullo todo lo que tengo”, expresó.