Presidente Comisión Nacional de Derechos Humanos en RD llevaría el caso a organismos internacionales

En la última semana del 2023 cayeron abatidos siete presuntos delincuentes en alegados intercambios de disparos con miembros de la Policía Nacional en circunstancias que ponen en entredicho el accionar de una cuestionada institución que avanza hacia una reforma integral.



Con los últimos fallecimientos de personas señaladas en hechos delincuenciales y criminales suman 97 los muertos en enfrentamientos con agentes policiales en el último año, según el levantamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos-RD.



Son 13 defunciones más si se comparan con los números de la uniformada, entidad que registra 84 personas muertas a mano de la Policía Nacional durante el período 1 de enero al 31 de diciembre.



Uno de los casos que más dudas han despertado fue conocido el pasado 29 de diciembre, con la muerte a tiros de tres hombres por miembros de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim). Los muertos fueron identificados como Sandro Miguel García, Nicolás Eladio Buten, ambos miembros de la Armada de la República Dominicana y Joel Emilio Rodríguez Silva.



Todos señalados como integrantes de una presunta banda criminal vinculada en robos, atracos, tumbes de drogas, extorsión, cobros compulsivos, tráfico y comercialización de armas de fuego. También se les imputa sicariato, falsificación de documentos, entre otros delitos, para los que utilizaban indumentarias militares con las siglas de la Dirección Nacional de Control de Drogas DNCD.



El reporte policial relata que alrededor de las 12:15 de la tarde del 29 de diciembre, miembros de la Dicrim obtuvieron informaciones en torno a una “tirada” que se disponía a realizar la organización criminal, que dio lugar al amplio operativo en el kilómetro 12 de la autopista 30 de Mayo y la cabaña Tía Tania.



Según la versión policial, los supuestos integrantes de la organización criminal enfrentaron a tiros a los agentes de la Dicrim, por lo que estos repelieron la agresión y resultaron abatidos los tres hombres antes mencionados.



Otro caso reciente es el de Enerio Jean Sentimies, alias Chocolate, de 23 años, quien, conforme al relato policial, murió el 29 de diciembre al enfrentar a una patrulla en un hecho en el que su compañero Angel Joseph Tejeda, de 21 años, resultó herido de bala en la pierna izquierda.



De acuerdo con la Dirección Regional Este de la PN, Sentimies, señalado de ser el cabecilla de una banda criminal, resultó muerto al enfrentar a una patrulla policial que le daba seguimiento, luego de que despojara a un hombre de su vehículo en el municipio Villa Hermosa.



Días antes, dos hombres fueron abatidos luego de protagonizar un enfrentamiento con una patrulla policial en el distrito municipal de Hato del Yaque. Se trata de Noel Ariel Hiraldo de Peña (Belluga), de 21 años, y Adan Alberto Hernández, residentes en el barrio La Mina de Hato del Yaque.



Conforme a la versión oficial, los dos individuos intentaban despojar a un hombre de su motocicleta a eso de las 4.30 de la madrugada del miércoles, cuando agentes policiales les dieron seguimiento.



A la lista de ultimados por miembros de la Dicrim, se suma Luis Antonio Martínez, alias Luisito, un presunto delincuente que era buscado bajo orden de arresto acusado de múltiples asaltos a mano armada en el municipio Santo Domingo Oeste.



Ante los últimos hechos, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, pidió al director de la Policía Nacional parar las ejecuciones extrajudiciales, las cuales ocurren bajo la sombrilla de los supuestos “intercambios de disparos”.



Resaltó que en la actual gestión del mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta han muerto 21 personas en tales circunstancias en apenas un mes y 19 días que lleva en el cargo.



Al ser entrevistado en el programa Despierta con CDN, indicó que según los datos que maneja la comisión, nunca se habían registrado tantas muertes en tan poco tiempo de una gestión de la Policía Nacional.



“Tenemos un nuevo director, en el que nosotros ciframos mucha esperanza, al que aprovecho este espacio para llamarle a que se detenga, porque si no su gestión va a ser más de lo mismo. Ya él en cinco semanas lleva 21 muertos”, expresó el presidente de los DDHH.



En ese sentido Mercedes calificó como una falta de respeto de las autoridades el no ofrecer a las ciudadanía las cifras reales conforme a los hechos ocurridos, esto debido a que a su juicio, no es cierto que solo ocurrieron en el año 79 muertos como resultado de los “intercambios de disparos”. Agregó que según sus números, van cerca de 100 muertos registrados. Asimismo, advirtió que está dispuesto a llevar al Estado dominicano a organismos internacionales ante los constantes atropellos policiales.



“Anunciamos que a partir de este año 2024, la comisión está preparada para llevar al Estado dominicano a los organismos internacionales y allá nos vamos a ver; y si quieren decir que yo no soy dominicano, pues que lo digan pero aquí todo el mundo sabe que soy un dominicano de pura cepa y que hemos defendido a este país y lo vamos a defender en cualquier circunstancia, pero no nos vamos a callar lo que aquí está sucediendo en materia de derechos humanos”, advirtió.