Abinader, Hipólito y Raquel encabezan frentes del oficialismo; y la oposición, Leonel, Danilo, Miguel y Abel

Los bloques políticos que compiten por el voto municipal en las elecciones del 18 de febrero, han conformado frentes de trabajo. El presidente Luis Abinader al dar inicio formal a la campaña del Partido Revolucionario Moderno (PRM) el domingo 7 de este mes, anunció la conformación de varios frentes. Además del que encabeza, habrá otros dos dirigidos por el expresidente Hipólito Mejía y un tercero por la vicepresidenta, Raquel Peña.



El PRM además se ha agenciado el apoyo de dirigentes políticos y partidos como la Fuerza Nacional Progresista y Alianza País, que fortalecen el ataque en la opinión pública.



Desde el bloque de oposición, aunque de manera formal la alianza Rescate RD no ha anunciado la conformación de frentes para el combate electoral, en la práctica existen cuatro, uno encabezado por Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, un segundo por el Partido de la Liberación Dominicana comandado por Danilo Medina y Abel Martínez y el tercero del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y Miguel Vargas.



Todos los frentes son pesos pesados de la política. En el caso del gobierno el presidente Abinader ha mostrado una gran capacidad de carpintería política que le permitió colocarse la banda presidencial desde la oposición y en el gobierno ha fortalecido su liderazgo político como presidente de la República, líder del PRM y ha mostrado una gran capacidad de concertación con los partidos aliados.



Hipólito Mejía, expresidente y uno de los líderes del PRM, es un caballo de batalla en la política en el terreno y la opinión pública.



La vicepresidenta todavía no ha debutado en esta campaña encabezando eventos como hacen Abinader y Mejía, pero ha caravaneado desde el día uno en las actividades políticas que encabeza el presidente de la República.



En tanto, desde la oposición el PRM no la tiene fácil al tener que enfrentar a los dos líderes políticos de mayor éxito electoral en el país en lo que va del siglo XXI. Leonel Fernández, tres veces presidente de la República, es un político resiliente, carismático, excelente en el terreno y mejor orador. Este fin de semana estuvo en varias comunidades de s de La Vega, Bonao, Monte Plata y Cotuí.



Medina, dos veces presidente, pero tan responsable como Leonel de los éxitos electorales del PLD, tiene la fama de ser el mejor armador político y la virtud de mantener confundido al adversario sobre sus planes.



El pasado fin de semana fue a “darle calor” a los beneficiarios de sus visitas sorpresa en una comunidad de San Cristóbal y el sábado encabezó una caravana en Santiago junto a Abel Martínez.



Además de las condiciones políticas de Fernández y Medina, tienen una imponente obra de gobierno que mostrar durante 20 años de gestión.



Abel Martínez, candidato presidencial del PLD, se hace sentir con fuerzas en sus críticas al gobierno y este fin de semana encabezó una caravana en Santiago. Ayer encabezó una actividad en Nagua en apoyo al candidato a la alcaldía Francis Jérez.



Miguel Vargas, presidente del PRD y candidato presidencial de ese partido, estuvo en el sur el pasado fin de semana. De los dirigentes de oposición, Vargas es uno de los críticos más ácidos contra el gobierno.

Durante el fin de semana, los candidatos del Distrito y otros municipios también tomaron las calles. En el Distrito Nacional Carolina Mejía marchó junto a dirigentes del PRM como Yayo Sanz y los aspirantes a regidores, mientras Domingo Contreras hizo lo propio. En Santo Domingo Oeste, Aquilino Serrata encabezó una caravana y Francisco Peña se hizo sentir con visitas.



Ataques de oposición se sintieron con fuerza

El pasado fin de semana, todos los frentes de oposición estuvieron en la calle.Cada declaración y crítica que hicieron Leonel, Danilo, Miguel y Abel contra el gobierno, el PRM y el presidente abinader se sintió en lo que recogieron los medios de comunicación y redes sociales. Sin embargo, aunque la contundencia del presidente de la República en las calles se percibe avasallante frente a la oposición, lo cierto es que una oposición constante de cuatro dirigentes del calibre, experiencia e incidencia de los representantes de la oposición no se debe subestimar. Los temas económicos, las reversas del gobierno y el endeudamiento, no faltan en la agenda de la oposición.