Abel Martínez consolida su proyecto presidencial en Montecristi

Montecristi.- El proyecto presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que encabeza Abel Martínez, demostró gran consolidación tras alzarse con el apoyo contundente de la inmensa mayoría dirigencial de esta provincia, en sus municipios y distritos municipales.

Durante un intenso recorrido Abel Martínez compartió con dirigentes y comunitarios de Hatillo Palma, Guayubín, Villa Elisa y Villa Vásquez el sábado, mientras que el domingo estuvo en Palo Verde, Las Matas de Santa Cruz, Manzanillo, Castañuelas, Santa María y el municipio cabecera Montecristi, cerrando aquí con un multitudinario acto en el Polideportivo Ramón Montante Castillo, donde juramentó el equipo provincial de campaña.

En sus intervenciones el también miembro del Comité Político lanzó fuertes críticas al Gobierno por las promesas incumplidas y por lo que, a su juicio, es mantienen accionar constante de mentiras al asegurar que “a los funcionarios los ponen para trabajar y decirle la verdad a la gente, pero este gobierno no solo miente, sino que promete y no cumple, dice y no hace”.

Martínez exhortó a los miembros del partido a sumar a todos los que simpatizan con su proyecto considerando que las consultas populares del próximo 16 de octubre no solo podrán votar los inscritos en el PLD sino, además, todos los que están inscritos en el padrón electoral, “así que estamos comprometidos a trabajar sin descanso, en armonía y les garantizo que, en el 2024 de la mano de este proyecto presidencial, el PLD volverá a ser Gobierno para hacer de República Dominicana, el orgullo de todos”.

De su lado, Lucho Reyes, alcalde de Palo Verde, miembro del Comité Central y presidente del PLD para la Región Cibao-Noroeste, manifestó que, Abel Martínez “no solo gusta en el partido y cuando un candidato también gusta en la acera de enfrente, es porque es un verdadero candidato”.

En tanto que Apolinar Jiménez, miembro del Comité Central y presidente municipal del PLD en Castañuelas, aseguró que “el entusiasmo que despierta Abel a nivel nacional demuestra que es la persona que necesita la República Dominicana para trazar el sendero del desarrollo y oportunidades”.

Martínez estuvo acompañado por Tito Bejarán, presidente provincial de Montecristi, los miembros del Comité Político Rafael Hidalgo, Rubén Darío Cruz y Johnny Pujols, junto a decenas de miembros del Comité Central, presidentes municipales, diputados alcaldes, regidores, una gran cantidad de presidentes de intermedios y comités de base, así como representantes de sectores productivos y comunitarios de la región.